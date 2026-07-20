Prasići duplo jeftiniji, a pečenje i dalje luksuz: Pogledajte cijene

Cijena prasića i jagnjića trenutno je najniža ove godine. Tako kilogram žive vage prasića u prosjeku košta oko 5 KM, a jagnjadi oko 7,5 KM.

To je drastično jeftinije nego prije dva i po mjeseca, kada je cijena prasića išla i do 10 KM, a jagnjadi i do 12 KM po kilogramu žive vage.

S druge strane, cijene prasećeg i jagnjećeg pečenja ne padaju.

Trenutno kilogram prasetine sa ražnja u Banjaluci košta i do 40 KM, a jagnjetine i do 60 KM.

Ilustracije radi, prase od 30 kilograma košta oko 150 KM, a jagnje iste težine oko 220 KM.

Nije teško izračunati da za živo prase ili jagnje pomenute težine treba izdvojiti onoliko novca koliko je potrebno za svega tri i po do četiri kilograma pečenja.

Uzgajivači se vajkaju da je, u ovom lancu, njihova zarada ubjedljivo najmanja.

Predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske Mišo Maljčić, koji se nekada bavio i pečenjem prasića, ističe da je razlika u cijeni žive vage i pečenja drastična.

"Primjera radi, prase od nekih 30 kilograma košta oko 150 KM. A kad se ispeče, ostane oko 15 kilograma pečenja. Ako pečenje košta 30 KM, i više, nije teško izračunati da se za tih 15 kilograma može naplatiti najmanje 450 KM", rekao je Maljčić nedavno za Srpskainfo.

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Prema njegovim riječima, oni koji peku prasiće imaju priličnu zaradu, čak i kada se u obzir uzmu svi troškovi.

"Dakle, prase plate 150 KM, a pečenje prodaju za 450 KM, dok se troškovi odnose na PDV, transport, klanje i ostalo. A uzgajivači su srećni ako zarade 30 KM po prasetu koje prodaju", ističe Maljčić.

Međutim, pečenjare imaju drugačiju računicu, uz naglasak da se od praseta teškog 30 kilograma, nakon klanja, hlađenja i pečenja, dobije najviše 14 kilograma pečenja.

Slično je i kod jagnjadi, gd‌je se od 30 kilograma žive vage dobije oko 12 kilograma pečenja.

Iz jedne banjalučke pečenjare ističu da javnost često ima pogrešnu predstavu o zaradi na jagnjećem pečenju.

"Mnogi vide da kilogram pečenja košta 55 ili 60 KM i odmah pomisle da je to ogromna zarada. Međutim, malo ko uzme u obzir koliko se mesa stvarno dobije. Od jagnjeta od oko 30 kilograma žive vage, nakon klanja i pečenja ostane otprilike 12 kilograma gotovog pečenja. Sve ostalo otpada na kožu, iznutrice, glavu, papke, kao i na gubitak težine tokom pečenja. Kada se u obzir uzmu cijena žive vage, rad, drva ili ugalj, struja, prevoz i ostali troškovi poslovanja, zarada je daleko manja nego što većina ljudi misli", navode iz pečenjare.

Dodaju da se cijena pečenja ne formira samo na osnovu cijene žive vage, već i svih troškova koji nastaju od kupovine praseta ili jagnjeta do trenutka kada pečenje stigne do kupca.