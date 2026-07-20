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Rodri najbolji igrač Mundijala

20.07.2026 08:09

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Шпански репрезентативац Родри слави награду за најбољег играча турнира након финалне утакмице Свјетског првенства између Шпаније и Аргентине у Ист Радерфорду у Њу Џерзију, близу Њујорка, у недјељу, 19. јула 2026. године.
Foto: AP Photo/Abbie Parr/ Tanjug

Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku donijelo je nove rekorde i nove heroje.

Kilijan Mbape ispisao je istoriju kao prvi dvostruki osvajač "Zlatne kopačke", Rodri je ponio priznanje za najboljeg igrača turnira, dok je šampionska Španija osvojila i nagrade za najboljeg golmana i najboljeg mladog fudbalera.

Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku donijelo je nove rekorde i nove heroje. Kilijan Mbape ispisao je istoriju kao prvi dvostruki osvajač "Zlatne kopačke", Rodri je ponio priznanje za najboljeg igrača turnira, dok je šampionska Španija osvojila i nagrade za najboljeg golmana i najboljeg mladog fudbalera.

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Kilijan Mbape je postigao 10 pogodaka na osam utakmica i u trci za najboljeg strelca nadmašio Lionela Mesija, koji je turnir završio sa osam golova. Mbape je bio najbolji strelac i na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine, kada je osam puta zatresao mrežu, pa je postao prvi igrač koji je "Zlatnu kopačku" osvojio na dva uzastopna Mundijala. Francuz je ujedno prvi fudbaler od Gerda Milera 1970. godine koji je na jednom Svjetskom prvenstvu postigao najmanje deset golova. Više pogodaka na jednom turniru postigli su samo Francuz Žist Fonten, koji je 1958. godine bio strelac 13 puta, i Mađar Šandor Kočiš sa 11 golova 1954. godine. Mbape je sa ukupno 22 pogotka postao i najbolji strelac u istoriji svjetskih prvenstava, sa jednim golom više od Mesija.

Francuz se osamostalio na vrhu liste sa dva pogotka u utakmici za treće mjesto, u kojoj je Engleska savladala Francusku rezultatom 6:4. Tokom turnira po dva gola postigao je protiv Senegala, Iraka i Švedske, a bio je strelac i protiv Paragvaja i Maroka.

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Mesi je u finalu imao priliku da prestigne Mbapea, ali nije uspio da se upiše u strelce u porazu Argentine od Španije 1:0. Iza Mbapea i Mesija na listi strelaca završili su Džud Belingem i Erling Holand sa po sedam golova, dok su Usman Dembele i Hari Kejn postigli po šest.

Nagrada za najboljeg golmana turnira pripala je čuvaru mreže Španije Unaju Simonu, koji je na osam utakmica primio samo jedan pogodak. Golman Atletik Bilbaa sačuvao je mrežu na sedam mečeva, a jedini ga je savladao fudbaler Belgije Šarl de Ketelare u četvrtfinalu. Pre toga 650 minuta nije primio gol.

Simon je dobio prednost u odnosu na Davida Raju i povjerenje selektora Luisa de la Fuentea opravdao sigurnim partijama na putu Španije do titule svjetskog šampiona.

Pored "Zlatne kopačke" i "Zlatne rukavice", dodijeljena su i ostala pojedinačna priznanja na Svjetskom prvenstvu. Defanzivac Španije Pau Kubarsi proglašen je za najboljeg mladog igrača turnira, nakon što je odigrao jednu od ključnih uloga u pohodu svog tima do svjetske titule.

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"Zlatna lopta", priznanje za najboljeg fudbalera Mundijala, pripala je kapitenu Španije Rodriju.

Iskusni vezista bio je jedan od najzaslužnijih za osvajanje šampionskog trofeja, a ovim priznanjem je nastavio niz velikih individualnih uspjeha, pošto je već bio dobitnik "Zlatne lopte" magazina "Frans fudbal" za najboljeg fudbalera svijeta 2024. godine, piše RTS.

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