Sočna, slatka, mirisna: Savjeti kako izabrati najbolju dinju

Nije rijetkost da plod koji spolja djeluje besprijekorno nakon sječenja ispadne tvrd i potpuno bljutav. Srećom, uz nekoliko provjerenih metoda možete još na tezgi ili polici marketa sa sigurnošću da utvrdite da li je plod dostigao punu zrelost i sočnost.

Scena Milica Todorović donijela veliku odluku 6 mjeseci nakon porođaja

Test dodirom

Prve smjernice pružiće vam vizuelni pregled površine voća. Prisustvo uočljivih zelenih šara ili fleka uglavnom je znak da je dinja ubrana prerano. Istovremeno, bilo kakva ulegnuća, naprsnuća ili spoljna oštećenja signaliziraju da je riječ o prezrelom primjerku koji je vjerovatno pretrpio loš transport.

Sljedeći korak zahtijeva blagi pritisak prstom na stranu koja se nalazi naspram same peteljke. Kod idealno sazrelog ploda osjetićete prijatnu elastičnost pod prstima. Potpuni izostanak savijanja znači da plod mora još da stoji, dok ekstremna mekoća ukazuje na proces kvarenja.

Miris i težina

Aroma je možda i najpouzdaniji saveznik prilikom kupovine. Kvalitetna i slatka dinja širi prepoznatljiv, bogat miris koji asocira na med, sa suptilnim primjesama ananasa, vanile ili kruške.

Porodica Dječak dobio nesvakidašnje ime, majka se oglasila i objasnila značenje imena ''Srbujem''

Ako mirisne note uopšte ne postoje ili vas podsjećaju na svježe pokošenu travu, voćka je još uvijek zelena. Nasuprot tome, previše jak i težak miris ukazuje na to da je faza idealne zrelosti davno prošla. Za sam kraj, podignite voćku kako biste procijenili njenu masu. Plod koji stvara utisak da je masivniji nego što vizuelno djeluje po pravilu krije obilje soka i visok nivo prirodnog šećera. Kada se dvoumite između dva primjerka sličnih dimenzija, uvijek izaberite onaj koji ima veću težinu, jer je to garancija za bogat i raskošan ukus.

(Kurir)