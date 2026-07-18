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Novo pravilo na omiljenom ljetovalištu Srba: Više ništa nije isto

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 14:17

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Халкидики Грчка
Foto: Pexel/ Γεώργιος Μπούζμπας

Planirate ljetovanje u Grčkoj? Obavezno obratite pažnju na novo pravilo, koje bi moglo da vas košta omiljenog mjesta na plaži - ali i opreme koju ostavite bez nadzora.

Opština Kasandra, na prvom prstu Halkidikija, odlučila je da stane na put dugogodišnjoj praksi zauzimanja mjesta na javnim plažama ostavljanjem peškira, suncobrana, ležaljki i druge opreme satima, pa čak i danima unaprijed.

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Obavještenja na plažama

Na više plaža već su postavljena zvanična obavještenja kojima se posjetioci upozoravaju da ostavljanje stvari bez prisustva više nije dozvoljeno. Cilj ove mjere je da javne plaže budu podjednako dostupne svim kupačima, bez "rezervisanih" mjesta.

Prema novim pravilima, vlasnici imaju 24 sata da uklone ostavljenu opremu. Nakon isteka tog roka, komunalne službe imaju pravo da je uklone i tretiraju kao napuštenu imovinu, bez obaveze da je vrate vlasniku.

Slobodan pristup plažama

Odluka je donijeta u skladu sa grčkim propisima koji garantuju slobodan pristup javnim plažama i sprečavaju njihovo nelegalno prisvajanje. To praktično znači da svako ko pokuša da sačuva mjesto ostavljanjem peškira ili suncobrana rizikuje da po povratku zatekne praznu plažu – i ostane bez svoje opreme.

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Mnogi turisti i lokalni stanovnici podržali su ovu mjeru, smatrajući da će konačno riješiti problem ranog zauzimanja najboljih mjesta na plaži i omogućiti pravednije korišćenje obale tokom ljetne sezone.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Grčka

Halkidiki

Plaža

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