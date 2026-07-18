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Objavljeno kada se očekuje nevrijeme i koje dijelove će pogoditi

Autor:

Stevan Lulić
18.07.2026 13:29

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Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Foto: Guillaume Boulanger/Pexels

Meteorolozi su u subotu ujutru izdali meteoalarm za Hercegovinu zbog izuzetno visokih temperatura, ali sudeći prema prognozama, ubrzo nam stiže promjena.

Nevrijeme se može očekivati u poslijepodnevnim i večernjim satima, objavljeno je na stranici Vrijeme u Republici Srpskoj.

Kako se navodi, mogući su jači lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom, a ponegdje i gradom te olujnim vjetrom.

Meteorolozi sa ove stranice ističu da će najpogođenija područja biti Krajina, dobojska regija, Zeničko-dobojski i Tuzlanski kantoni, kao i regija Birač i Sarajevsko-romanijska regija.

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Manja vjerovatnoća pljuskova i grmljavine je u Semberiji i Posavini.

"U Hercegovini će uglavnom ostati suvo, uz rijetku mogućnost pojave lokalnog pljuska. Padavine će biti lokalnog karaktera i neće zahvatiti sva mjesta. Dok u jednom području može biti jačeg pljuska sa grmljavinom, svega nekoliko kilometara dalje može ostati potpuno suvo", ističu meteorolozi.

ATV je ranije objavio i kako se oblaci kreću prema Banjaluci što možete pogledati na OVOM LINKU.

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