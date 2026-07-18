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Boro nudi platu 2.300 KM, smještaj i hranu, ali niko neće da radi

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 10:42

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Боро са Черигаја
Foto: Screenshot / YouTube

Boro Pinjuh sa Čerigaja već 35 godina ljetne mjesece provodi na planini, gdje trenutno brine o gotovo 500 ovaca i drugim životinjama.

U reportaži za "Glas Hercegovine", govorio je o radnim danima koji traju od ranog jutra do kasno u noć, nagrađivanom siru, sve težem pronalasku pastira te životu bez slobodnog dana.

Kaže da je jednom ovce morao izvesti na pašu i s temperaturom od 40 stepeni, dok pastiru danas nudi 2.300 KM, smještaj i hranu, ali zainteresovanih gotovo nema.

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Boro je ranije radio u mostarskom Sokolu, a poslije se profesionalno posvetio stočarstvu i otvorio obrt.

Nije zadovoljan sistemom podsticaja, za koji smatra da malim stočarima ne pruža dovoljnu sigurnost.

"Prošle godine nismo dobili federalni podsticaj za ovce. Dobio sam samo kantonalni kao fizička osoba. Nije čudo što je sve manje pastira i stada", rekao je.

Uprkos teškom radu i gotovo potpunom izostanku odmora, na planini pronalazi mir.

"Ovdje se čovjek psihički odmori. Kad je psiha zdrava, zdravije je i tijelo", zaključio je.

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Tagovi :

stočarstvo

Ovčarstvo

Ovce

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