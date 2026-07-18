Spremni milioni: Otvorene prijave za podsticaje za povećanje plata

Prijave za podsticaje za povećanje plata otvorene su u subotu, 18. jula, i trajaće do 18. septembra, a za ove namjene planirana su višemilionska sredstva.

Iz Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske obavijestili su sve privredne subjekte da se dodjela podsticaja za povećanje plate odnosi na obračunski period od 1. januara do 31. decembra 2025. godine.

Kako se prijaviti?

Zahtjev za podsticaj za povećanje plate podnosi se u elektronskoj formi, putem aplikacije "e-Podsticaj“ i u pisanoj formi.

Republika Srpska Vlada Srpske oštro demantovala medije u FBiH: Premijer nije spomenuo oružje

Direktan link za pristup aplikaciji postavljen je na početnoj stranici zvaničnog sajta Ministarstva privrede i preduzetništva na OVOM LINKU.

Elektronski podnesen zahtjev sa dodijeljenim bar-kodom potrebno je odštampati, potpisati i dostaviti Ministarstvu privrede i preduzetništva.

"Podsticaj za povećanje plate obuhvata dodjelu dijela novčanih sredstava po osnovu više plaćenih doprinosa na povećanje plate radnika u obračunskom periodu u odnosu na doprinose koji su za tog radnika plaćeni na početni iznos plate. Povećanje plate je razlika isplaćene plate radniku u odnosu na početni iznos plate utvrđene u propisanom obračunskom periodu", saopšteno je iz Ministarstva.

Ko ima pravo?

Pravo na podsticajna sredstva za povećanje plata radnika ostvaruju privredna društva i preduzetnici koji su u obračunskom periodu od januara do decembra 2025. godine izvršili povećanje plata zaposlenih u odnosu na početni iznos plate i koji ispunjavaju opšte i posebne uslove propisane Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske.

Banja Luka Preminuo legendarni Banjalučanin Darko Gunjić Gunja

Početni iznos plate predstavlja prosječnu isplaćenu platu radnika u kalendarskoj godini koja prethodi obračunskom periodu.

"Ministarstvo privrede i preduzetništva u saradnji sa Poreskom upravom Republike Srpske sprovodi postupak dodjele ovog podsticaja. Za podsticaj za povećanje plate planirana su sredstva budžetom Republike Srpske na poziciji– Subvencije na ime podsticaja za povećanje plata radnika u ukupnom iznosu od 17,6 miliona KM", zaključili su iz Ministarstva.