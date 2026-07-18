Cvijanović: Očuvanjem institucija Srpske odajemo poštovanje onima koji su nam obezbijedili slobodu

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da se ne smije dozvoliti da se izgubi snaga institucija Republike Srpske, koje predstavljaju zaštitu i poštovanje prema onima koji su stvarali Srpsku i obezbijedili slobodu.

Cvijanovićeva je rekla da je jedini dug Republike Srpske dug prema onima koji su živote dali za njeno stvarnje i slobodu koju danas žive građani Srpske.

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"Imamo dug i prema onima koji su dali svoje dijelove tijela i prema porodicama, koje su gubitkom nekoga bliskog člana zauvijek oštećene", rekla je Cvijanovićeva, koja je prisustvovala osveštanju spomenika poginulim borcima Vojske Republike Srpske u selu Žepinići kod Šekovića, prenosi "Srna".

Ona je poručila da je trajni zavjet ne dozvoliti nekome da govori i odlučuje u ime srpskog naroda i da ga preglasava.

"Ne smijemo dozvoliti da izgubimo snagu institucija, jer snaga institucija Republike Srpske i njenog predstavljanja bilo gdje i na domaćem terenu i u svijetu, prestavlja zaštitu i poštovanja prema onima koji su nam obezbijedila da živimo u Republici Srpskoj", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila zadovoljstvo da će danas imati priliku da razgovara sa građanima Šekovića i da čuje njihove probleme i prijedloge.

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"Danas smo ovdje da pokažemo da je naša realnost Republika Srpska i namjera da pravimo bolji život za građane, da se trudimo na svaki mogući način da popravimo uslove života", rekla je Cvijanovićeva novinarima.

Lazić: Odata počast onima koji su dali život za Srpsku

Načelnik opštine Šekovići Miladin Lazić izjavio je da je spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske u selu Žepinići, koji je danas osveštan, jedan od načina odavanja počast onima koji su se dali život za Republiku Srpsku.

"Inicijativa za podizanje spomenika pokrenuta je prije tri, četiri godine. Spomenik je izgrađen uz podršku opštine i uz učešće građana sa ovog područja", rekao je Lazić novinarima.

On je dodao da je velika čast što su danas ugostili srpskog člana Predsjedništva BiH Željku Cvijanović, koja je zajedno sa rukovodstvom Republike Srpske uvijek bila uz Šekoviće u bitnim trenucima razvoja ove lokalne zajednice.

Predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Šekovići Momir Ristić zahvalio je srpskom članu Predsjedništva BiH na posjeti, navodeći da je to dokaz da nijedno mjesto u Republici Srpskoj nije zapostavljeno.

"Danas smo se ovdje okupili da odamo počast i osveštamo spomenik poginulim borcima i to je dokaz da ih nismo zaboravili", rekao je Ristić novinarima.

Cvijanovićeva, članovi porodica poginulih boraca i načelnik Šekovića Miladin Lazić položili su vijenac na spomenik.

Najmlađa žrtva, čije ime je upisano na spomenik je Risto Kojić, koji je stradao kada je imao svega 10 godina.

Osim Kojića, na spomenik su uklesana imena i stradalih članova porodica Lazić, Klisarić, Mitrović i Žepinić.