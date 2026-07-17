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Vidović: Maske su pale, Crnadak je sam priznao za koga radi

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 20:14

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Црнадак и Видовић
Foto: Ustupljena fotografija

Maske su konačno pale. Igor Crnadak je izjavom da zna ko je novi visoki predstavnik nesvjesno priznao da radi za strane obavještajne službe u šta javnost Republike Srpske odavno sumnja, rekao je savjetnik predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske i zamjenik predsjednika Ujedinjene Srpske Siniša Vidović.

On tvrdi da je sada jasnije zašto Crnadak uvijek napada sve što ima patriotski predznak.

“Sad nam je jasno zašto je u NSRS uporno potencirao priču o crvenom kombiju ili zašto napada predsjednika Srbije. Kako Crnadak može sa sigurnošću da zna ko je budući visoki predstavnik? Ko mu je dao tu informaciju? Ovako je samo potvrdio da je odavno strani plaćenik koji radi protiv interesa Republike Srpske”, zaključio je Vidović i poručio da je Ujedinjena Srpska noćna mora za izdajnike.

“Nakon što je Nenad Stevandić raskrinkao Nebojšu Vukanovića nastavljamo sa raskrinkavanjem i pokazujemo da je Ujedinjena Srpska noćna mora za izdajnike”.

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Igor Crnadak

Siniša Vidović

Komentari (4)

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