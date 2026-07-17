Banjaluka: Kanalizacija se izlila pored vrtića, smrad guši danima

Neprijatan prizor i nesnosan smrad već danima dočekuju građane u blizini vrtića "Sunce" u Banjaluci, gdje se, prema tvrdnjama mještana, izlila kanalizacija.

Velika količina otpadne vode se zadržava na kolovozu, neposredno uz trotoar i zelenu površinu, piše portal "Nezavisne". Srbija Izbio veliki požar u stanu: Sumnja se da je unutra zarobljeno dvoje ljudi Građani upozoravaju da problem traje danima, te izražavaju zabrinutost zbog mogućeg ugrožavanja zdravlja djece i prolaznika, posebno zbog visokih temperatura koje dodatno pojačavaju neugodne mirise. Očekuju hitnu reakciju nadležnih službi i sanaciju kvara kako bi se spriječile moguće zdravstvene i ekološke posljedice.

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