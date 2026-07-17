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Banjaluka: Kanalizacija se izlila pored vrtića, smrad guši danima

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 20:55

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Бањалука: Канализација се излила поред вртића, смрад гуши данима

Neprijatan prizor i nesnosan smrad već danima dočekuju građane u blizini vrtića "Sunce" u Banjaluci, gdje se, prema tvrdnjama mještana, izlila kanalizacija.

Velika količina otpadne vode se zadržava na kolovozu, neposredno uz trotoar i zelenu površinu, piše portal "Nezavisne".

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Građani upozoravaju da problem traje danima, te izražavaju zabrinutost zbog mogućeg ugrožavanja zdravlja djece i prolaznika, posebno zbog visokih temperatura koje dodatno pojačavaju neugodne mirise.

Očekuju hitnu reakciju nadležnih službi i sanaciju kvara kako bi se spriječile moguće zdravstvene i ekološke posljedice.

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Tagovi :

Banjaluka

kanalizacija

Vrtić

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