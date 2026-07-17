Kupači na Vrbasu ogorčeni jer su i dalje neobnovljene kabine za presvlačenje

Kupači koji svakodnevno sa porodicama borave na banjalučkoj plaži kod Zelenog mosta ogorčeni su što gradske vlasti nisu ispunile ranija obećanja da će sanirati i obnoviti tamošnje devastirane i uništene kabine za presvlačenje.

Kupač ukazuju da su u gradskom Odjeljenju za komunalne obećali da će još prije dvadesetak dana početi sa sanacijom kabina.

"To obećanje je, izgleda, bilo ludom radovanje iako je u međuvremenu počela i manifestacija `Ljeto na Vrbasu`. Ako nešto obećate, onda ispunite! Čini se da će cijelo ljeto proći, a oni neće obnoviti ove ruševne kabine koje je bolje ukloniti nego da ovako stoje", kaže za Srnu jedan od zaljubljenika u Vrbas.

Srna je prije više od pola mjeseca objavila foto-vijest da su kabine za presvlačenje na banjalučkoj plaži kod Zelenog mosta gotovo potpuno uništene, te da su brojni kupači koji spas od vrućina traže u hladnom Vrbasu apelovali na nadležne gradske službe da ih obnove.

Na kabinama su i dalje odvaljena vrata i svaki čas mogu da se obruše, prenosi Srna