Kupači na Vrbasu ogorčeni jer su i dalje neobnovljene kabine za presvlačenje

Autor:ATV redakcija
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Kupači koji svakodnevno sa porodicama borave na banjalučkoj plaži kod Zelenog mosta ogorčeni su što gradske vlasti nisu ispunile ranija obećanja da će sanirati i obnoviti tamošnje devastirane i uništene kabine za presvlačenje.
Kupač ukazuju da su u gradskom Odjeljenju za komunalne obećali da će još prije dvadesetak dana početi sa sanacijom kabina.
"To obećanje je, izgleda, bilo ludom radovanje iako je u međuvremenu počela i manifestacija `Ljeto na Vrbasu`. Ako nešto obećate, onda ispunite! Čini se da će cijelo ljeto proći, a oni neće obnoviti ove ruševne kabine koje je bolje ukloniti nego da ovako stoje", kaže za Srnu jedan od zaljubljenika u Vrbas.
Srna je prije više od pola mjeseca objavila foto-vijest da su kabine za presvlačenje na banjalučkoj plaži kod Zelenog mosta gotovo potpuno uništene, te da su brojni kupači koji spas od vrućina traže u hladnom Vrbasu apelovali na nadležne gradske službe da ih obnove.
Na kabinama su i dalje odvaljena vrata i svaki čas mogu da se obruše, prenosi Srna
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