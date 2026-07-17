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Zaplijenjeno više od 700 dronova u gradovima domaćinima Mundijala

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 11:54

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Свјетско првенство 2026. - стадион у Ванкуверу
Foto: Tanjug/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

Federalni istražni biro /FBI/ saopštio je da je, zajedno sa Odjeljenjem za državnu bezbjednost, zaplijenio više od 700 dronova koji su korišteni u zabranjenom vazdušnom prostoru u 11 gradova u SAD u kojima su se igrale utakmice Svjetskog prvenstva u fudbalu.

"Zahvaljujući koordinaciji policijskih agencija bez presedana, FBI i DHS zaplijenili su više od 700 dronova od početka Svjetskog prvenstva", navedeno je u saopštenju FBI.

Prvenstvo je počelo 11. juna, a utakmice su se igrale u SAD, Kanadi i Meksiku. Finale je zakazano za nedjelju, 19. jul, prenosi Srna.

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Dronovi

Sjedinjene Američke Države

FBI

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