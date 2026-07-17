Zaplijenjeno više od 700 dronova u gradovima domaćinima Mundijala

Federalni istražni biro /FBI/ saopštio je da je, zajedno sa Odjeljenjem za državnu bezbjednost, zaplijenio više od 700 dronova koji su korišteni u zabranjenom vazdušnom prostoru u 11 gradova u SAD u kojima su se igrale utakmice Svjetskog prvenstva u fudbalu.

"Zahvaljujući koordinaciji policijskih agencija bez presedana, FBI i DHS zaplijenili su više od 700 dronova od početka Svjetskog prvenstva", navedeno je u saopštenju FBI.

Prvenstvo je počelo 11. juna, a utakmice su se igrale u SAD, Kanadi i Meksiku. Finale je zakazano za nedjelju, 19. jul, prenosi Srna.