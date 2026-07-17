Lebron Džejms "blokirao" NBA ligu: Kako je biznis od 76 milijardi dolara stao zbog jednog čovjeka

Jedan od najvećih košarkaša svih vremena Lebron Džejms je slobodan igrač, a iako je od 1. jula mogao potpisati ugovor s nekom od 30 NBA franšiza, još uvijek nije donio odluku, zbog čega je stvorio probleme koji ranije nisu viđeni.

Na Džejmsovu odluku gdje će nastaviti karijeru nakon odlaska iz Los Anđeles lejkersa čeka se već 17 dana, a nestrpljenje je iskazao i komesar NBA lige Adam Silver.

„Volio bih da već objavi svoju odluku kako bismo mogli završiti raspored. Jer, kao što možete zamisliti, zovu nas klubovi, televizijske mreže i svi žele da se raspored konačno zaključi. Njegova odluka će uticati na to kako ćemo sastaviti raspored, uključujući utakmice prve sedmice sezone, božićni program i ostalo“, rekao je Silver.

Njegovi komentari poprilično dobro opisuju stanje u NBA ligi u kontekstu Džejmsove odluke, a posebno važan dio izjave odnosi se na vlasnike TV prava.

Naime, NBA liga je prodala prava na prenose utakmica za sljedećih 11 godina za čak 76 milijardi dolara, a kupci su bili En-Bi-Si, Dizni i Amazon.

Ova tri partnera prije sezone, kada se napravi raspored, između sebe dijele prenose utakmica koje se smatraju posebno važnim. To uključuje prvu sedmicu utakmica i susrete na Božić, kao i druge datume na kojima se očekuje najveća gledanost.

Za ove datume biraju se ekipe koje su posebno atraktivne, a takva je svakako i franšiza za koju igra Džejms, koji je, recimo, na Božić igrao prethodnih 19 godina.

Uz to, svaka NBA ekipa dobija različit broj utakmica koje će se prenositi na nivou cijelih Sjedinjenih Američkih Država. Svaka od njih ima najmanje dvije, ali najatraktivnije dobijaju više od 20.

Samim tim, čeka se Džejmsova odluka kako bi se odlučilo koja ekipa će dobiti veći broj utakmica koje se prenose na nacionalnom nivou i koja će igrati na svaki od „bitnijih“ datuma u NBA sezoni.

Kako dvije od tri ekipe koje, prema izvještajima iz SAD-a, imaju šansu da dovedu Džejmsa dolaze s nominalno manjih tržišta (Klivlend i Minesota), ove franšize sigurno neće dobiti povoljan tretman ako se Lebron odluči da ode u drugom smjeru. Treća ekipa dolazi iz Filadelfije i može očekivati povoljniji status bez obzira na Džejmsovu odluku.

Zbog ovakvog stanja došlo je do situacije gdje jedan igrač, istina jedan od najvećih u istoriji košarke, suštinski biznis vrijedan 76 milijardi dolara drži pod svojom kontrolom.

(Kliks)