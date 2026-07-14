Dragan Bajić novi trener Beča

Autor:Nikola Lučić
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Pred Draganom Bajićem je novi trenerski izazov, a u novoj sezoni nekadašnji strateg Igokee sa klupe će predvoditi ekipu Beča.
Bajić je prošle sezone bio sportski direktor kluba iz austrijske prijestonice, a na klupi je zamijenio Majka Kofina.
Iza sebe ima bogato trenersko iskustvo. U nekoliko navrata je vodio Igokeu, a između ostalog je bio trener Černo mora i Sutjeske.
Bio je i selektor Sjeverne Makedonije.
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