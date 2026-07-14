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Dragan Bajić novi trener Beča

Autor:

Nikola Lučić
14.07.2026 18:38

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Драган Бајић нови тренер Беча

Pred Draganom Bajićem je novi trenerski izazov, a u novoj sezoni nekadašnji strateg Igokee sa klupe će predvoditi ekipu Beča.

Bajić je prošle sezone bio sportski direktor kluba iz austrijske prijestonice, a na klupi je zamijenio Majka Kofina.

Iza sebe ima bogato trenersko iskustvo. U nekoliko navrata je vodio Igokeu, a između ostalog je bio trener Černo mora i Sutjeske.

Bio je i selektor Sjeverne Makedonije.

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Trener Dragan Bajić

Beč

KK Beč

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