Dragan Bajić novi trener Beča

Pred Draganom Bajićem je novi trenerski izazov, a u novoj sezoni nekadašnji strateg Igokee sa klupe će predvoditi ekipu Beča.

Bajić je prošle sezone bio sportski direktor kluba iz austrijske prijestonice, a na klupi je zamijenio Majka Kofina.

Iza sebe ima bogato trenersko iskustvo. U nekoliko navrata je vodio Igokeu, a između ostalog je bio trener Černo mora i Sutjeske.

Bio je i selektor Sjeverne Makedonije.