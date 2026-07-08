Težak žrijeb za Igokeu u FIBA Ligi šampiona

Autor:ATV redakcija
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Košarkaše Igokee ponovo čeka težak posao u grupnoj fazi FIBA Lige šampiona u koji će da nastupe po sedmi put uzastopno.
Tim trenera Nenada Stefanovića odmjeriće snage sa Bilbaom, Albom i Slavijom iz Praga. Žrijebu u Ženevi prisustvovao je i Vuk Radivojević, izvršni direktor Igokee.
30 timova izborilo je direktno učešće u grupnoj fazi, dok će dva učesnika biti poznata nakon kvalifikacionih turnira koji se igraju od 14. do 20. septembra.
Nova sezona FIBA Lige šampiona startuje šestog oktobra.
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