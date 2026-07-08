Težak žrijeb za Igokeu u FIBA Ligi šampiona

Košarkaše Igokee ponovo čeka težak posao u grupnoj fazi FIBA Lige šampiona u koji će da nastupe po sedmi put uzastopno.

Tim trenera Nenada Stefanovića odmjeriće snage sa Bilbaom, Albom i Slavijom iz Praga. Žrijebu u Ženevi prisustvovao je i Vuk Radivojević, izvršni direktor Igokee.

30 timova izborilo je direktno učešće u grupnoj fazi, dok će dva učesnika biti poznata nakon kvalifikacionih turnira koji se igraju od 14. do 20. septembra.

Nova sezona FIBA Lige šampiona startuje šestog oktobra.