Logo

Težak žrijeb za Igokeu u FIBA Ligi šampiona

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 20:44

Komentari:

0
Тежак жријеб за Игокеу у ФИБА Лиги шампиона
Foto: screenshot / FIBA Champions League

Košarkaše Igokee ponovo čeka težak posao u grupnoj fazi FIBA Lige šampiona u koji će da nastupe po sedmi put uzastopno.

Tim trenera Nenada Stefanovića odmjeriće snage sa Bilbaom, Albom i Slavijom iz Praga. Žrijebu u Ženevi prisustvovao je i Vuk Radivojević, izvršni direktor Igokee.

30 timova izborilo je direktno učešće u grupnoj fazi, dok će dva učesnika biti poznata nakon kvalifikacionih turnira koji se igraju od 14. do 20. septembra.

Nova sezona FIBA Lige šampiona startuje šestog oktobra.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

KK Igokea

FIBA Liga šampiona

Komentari (0)

Više iz rubrike

Жријеб за ФИБА Лигу шампиона

Košarka

Igokea saznala protivnike u Ligi šampiona

8 h

0
Нагетси Јокић НБА кошарка

Košarka

Jokić: Želim do kraja života da igram za Denver

1 d

0
Рутинска побједа Србије против БиХ

Košarka

Rutinska pobjeda Srbije protiv BiH

1 d

4
Србија дочекује БиХ: Јокић и екипа циљају побједу

Košarka

Srbija dočekuje BiH: Jokić i ekipa ciljaju pobjedu

2 d

0

  • Najnovije

20

56

Porodična drama u Beogradu završila smrću: Policija istražuje okolnosti tragedije

20

46

Evropska noć na "Gradskom": Remi Borca i Levskog, odluka pada u Sofiji

20

44

Težak žrijeb za Igokeu u FIBA Ligi šampiona

20

42

Pilot u Argentini bacio se iz aviona usred leta, učenici rekao "samo nastavi"

20

16

Najstariji penzioner u FBiH ima 103 godine

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima