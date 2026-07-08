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Kraj mira: Osam iranskih vojnika ubijeno u američkim napadima

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 21:20

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Крај мира: Осам иранских војника убијено у америчким нападима

Osam pripadnika iranske vojske ubijeno je sinoć u američkim napadima na južne dijelove zemlje, objavili su iranski mediji.

Prema navodima državnih agencija, napadi su bili usmjereni na strateški važne priobalne regije, a žrtve ovih udara su pripadnici različitih rodova vojske. Potvrđeno je da su među poginulima pripadnici iranskih vazduhoplovnih snaga, kao i mornarice.

Američka vojska je rano u srijedu napala Iran nakon optužbi da je Teheran pogodio tri broda u Ormuskom moreuzu.

Nedugo nakon napada, Iran je saopštio da je gađao američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu.

Američka Centralna komanda saopštila je da su udari izvedeni kako bi se Iranu nametnuli visoki troškovi zbog napada na komercijalne brodove u međunarodnom plovnom putu.

U saopštenju se navodi da su pogođeni sistemi protivvazduhoplovne odbrane, radari i više od 60 manjih plovila Iranske revolucionarne garde, koja su ranije korišćena za uznemiravanje brodova u moreuzu, prenosi Kliks.

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