Pilot u Argentini bacio se iz aviona usred leta, učenici rekao "samo nastavi"

Instruktor letenja iskočio je iz aviona usred leta, ostavivši 22-godišnju učenicu da sama prizemlji avion „Cesna 150“. Leandro Andres Bertaco (42) pronađen je mrtav nakon incidenta koji se dogodio prošle subote u Toledu, u centralnoj Argentini, saopštilo je državno tužilaštvo, piše Si-En-En (CNN).

Bertaco je bio u avionu sa učenicom po imenu Rosario. Prema njenim riječima, instruktor joj je rekao: „Znaš šta treba da radiš, samo nastavi“, nakon čega je skinuo slušalice i sigurnosni pojas, otvorio vrata i iskočio.

Uprkos tome što je bila u stanju potpunog šoka, Rosario je uspjela bezbjedno da prizemlji letjelicu. Avion nije pretrpio nikakva oštećenja.

Direktor škole: „Svi smo iznenađeni“

Eduardo Alvarez, direktor letačke škole „Flajing Perot Kordoba“ (Flying Parrot Córdoba), za koju je Bertaco radio, izjavio je da ništa nije ukazivalo na to da pilot planira ovakav čin. Istakao je da je Bertaco ranije istog dana letio sa drugim učenikom.

„Tu tragičnu odluku donio je u avionu, sa drugom osobom pored sebe“, rekao je Alvarez.

„Nemoguće je to zamisliti ili shvatiti, ali ljudski um je toliko složen.“

Alvarez je opisao Bertaca kao „divnu osobu sa velikim osmijehom“ i dodao: „Svi smo iznenađeni ovim što se dogodilo.“

Objasnio je i da je otvaranje vrata aviona u letu izuzetno teško, uporedivši to sa pokušajem otvaranja vrata automobila koji se kreće brzinom od 200 kilometara na čas.

Bertaco je bio veoma iskusan pilot koji je kao instruktor letenja radio i u susjednom Čileu. Tužilaštvo će sada istražiti sve okolnosti koje su dovele do njegove smrti.

(Indeks)