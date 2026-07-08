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Srna: Bećirović nastavlja hajdučiju u Predsjedništvu BiH; Na sceni ustavni puč

Izvor:

SRNA

08.07.2026 21:16

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Предсједништво БиХ
Foto: Ustupljena fotografija

Bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović nastavlja da obmanjuje Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika i javnost u Republici Srpskoj i FBiH uprkos odluci o zaštiti vitalnog interesa Republike Srpske koju je uložila srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović, a usvojila Narodna skupština Srpske.

Srna saznaje da je potpisanu odluku koja nije stupila na snagu dostavio šef Kabineta bošnjačkog člana Predsjedništva Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika čime je nastavljena hajdučija i proceduralna i ustavna zloupotreba u režiji Bećirovića.

Pored njegovih upornih pokušaja da imenuje članove Komisije, na ovaj način prekršen je i Član pet, Stav dva, Tačka D Ustava BiH, jer jedan šef kabineta ne može dostaviti akt Predsjedništva, jer je to dužnost generalnog sekretara i samo on to može uraditi.

Iz svega se da zaključiti da je riječ o svjesnom laganju, manipulaciji i pokušaju ustavnog puča od bošnjačkog člana Predsjedništva.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović je na sjednici 29. juna nakon što su u više navrata prekršene ustavne i poslovničke procedure prilikom rasprave o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika u BiH, napustila sjednicu, ali glasanje je izvršeno i bez kvoruma.

Glasano je o listi kandidata za članove Komisije sa četiri imena na kojoj nije bilo prijedloga iz Republike Srpske.

Cvijanović je iskoristila mehanizme koji su joj na raspolaganju i proglasila ovu odluku destruktivnom po vitalne interese Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske juče je na posebnoj sjednici dvotrećinskom većinom potvrdila izjavu Cvijanovićeve prema kojoj je odluka Predsjedništva BiH o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika usvojena bez konsenzusa na sjednici te zajedničke institucije, veoma štetna po republičke vitalne interese.

Time je odlučeno da za Srpsku sporna odluka Predsjedništva BiH neće stupiti na snagu.

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Tagovi :

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika

Denis Bećirović

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