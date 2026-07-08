Sutra slavimo velikog svetitelja: Vjerovanja kaže da ove stvari treba uraditi prije podne

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici sutra obilježavaju praznik prepodobnog Davida Solunskog, velikog podvižnika, čudotvorca i čovjeka čija je vjera, prema predanju, bila toliko snažna da je činio djela koja su zadivila i careve i običan narod.

Vjernici vjeruju da je ovo dan kada se posebno treba pomoliti za mir u domu, zaštitu porodice i snagu da se pobjede strahovi i iskušenja.

Njegov život bio je ispunjen molitvom, postom i potpunim predanjem Bogu, zbog čega ga Crkva i danas poštuje kao jednog od velikih svetitelja ranog hrišćanstva.

Živio je godinama pod bademovim drvetom

Prepodobni David bio je rodom iz Soluna. Umjesto lagodnog života, izabrao je put odricanja i podviga. Najprije se nastanio u skromnoj kolibi pod bademovim drvetom u blizini Soluna, gdje je godine provodio u neprekidnoj molitvi, postu i bdenju.

Kasnije je nastavio svoje podvige u Tesaliji, a njegovo ime postajalo je sve poznatije među narodom zbog mudrosti, smirenosti i brojnih čuda koja su mu pripisivana.

Predanje kaže da se toliko očistio duhovnim životom da je zadobio veliku blagodat Božju.

Čudo koje je zadivilo i cara

Jedno od najpoznatijih predanja govori da je prepodobni David jednom prilikom uzeo užareni žar u golu ruku, na njega stavio tamjan i njime okadio cara, ne zadobivši nikakvu povredu.

Prisutni su ostali zapanjeni prizorom, a sam car se, videvši ovo čudo, poklonio svetitelju do zemlje, shvativši da je pred njim čovjek velike vjere i Božje milosti.

Ali to nije bilo jedino čudo koje se vezuje za njegovo ime.

Narod je zapisao da je jednom mladiću, za kog se vjerovalo da ga muči zli duh, bilo dovoljno da priđe njegovoj keliji. Mladić je počeo da viče kako ga "prži oganj", a David ga je samo blagoslovio kroz mali prozor svoje kelije i, prema predanju, demon je istog trenutka napustio nesrećnog mladića.

Drugom prilikom pred njega su doveli slijepu ženu. Poslije molitve i znaka krsta koji je načinio nad njom, žena je, kako govori crkveno predanje, progledala.

Zbog takvih događaja mnogi su mu dolazili tražeći utehu, savet i molitvu.

Mirno se upokojio oko 540. godine, ostavivši iza sebe primer života posvećenog vjeri, smirenju i ljubavi prema Bogu.

Na isti dan Crkva pominje i čudotvornu ikonu Odigitriju

Sutrašnji praznik vezan je i za spomen čuvene ikone Presvete Bogorodice Odigitrije, jedne od najpoštovanijih ikona u pravoslavlju.

Prema crkvenom predanju, naslikao ju je sveti apostol i jevanđelist Luka, a sama Presveta Bogorodica blagoslovila je njen lik.

Ikona je iz Antiohije preneta u Jerusalim, a zatim u Carigrad, gde ju je carica Evdokija poklonila Pulheriji.

Naziv Odigitrija znači "Putevođa", jer se vjeruje da upravo Bogorodica vodi vjernike putem spasenja.

Predanje govori da su dva slijepa čovjeka, vođena nevidljivom rukom Presvete Bogorodice, stigla pred ovu ikonu u Vlahernskoj crkvi, gdje su poslije molitve progledala. Od tada je Odigitrija postala simbol Božje pomoći svima koji traže pravi put u životu.

Narodni običaji na sutrašnji praznik

U našem narodu vjeruje se da sutrašnji dan treba započeti u miru, bez svađe, teških riječi i loših misli.

Običaj nalaže da se ode u crkvu, upali svijeća za zdravlje živih i pokoj duša preminulih, a zatim u tišini uputi molitva Svetom Davidu Solunskom. Stari su govorili da se na sutrašnji praznik posebno treba moliti za oslobađanje od straha, zlih misli i neprijateljstva, jer je Sveti David čitav život posvetio borbi protiv duhovnih iskušenja.

U pojedinim krajevima vjerovalo se da je dobro pomiriti se sa osobom sa kojom ste u svađi, oprostiti uvrede i učiniti neko dobro djelo, jer se smatra da se tako iz doma udaljava svako zlo i priziva Božji blagoslov.

Takođe, savjetovalo se da se u kući zapali kandilo ili svijeća i da se bar nekoliko trenutaka provede u zajedničkoj porodičnoj molitvi.

Molitva Svetom Davidu Solunskom

"O prepodobni oče Davide, ugodniče Božji, koji si postom, molitvom i smirenjem zadobio blagodat Gospodnju, moli Hrista Boga da nam podari mir duše, zdravlje tela, snagu u iskušenjima i zaštitu od svakog zla. Učvrsti nas u vjeri, sačuvaj naše domove i porodice i izmoli nam spasenje. Amin."

Za vjernike, sutrašnji praznik nije samo podsjećanje na jednog velikog svetitelja, već i prilika da zastanu, pomole se i podsete da su vjera, praštanje i dobrota vrijednosti koje, prema hrišćanskom učenju, imaju najveću snagu. Zato mnogi upravo sutra odlaze u hram, pale svijeću i mole se da iz njihovog doma nestanu strah, nemir i svako zlo, a da ih na životnom putu prate mir, zdravlje i Božji blagoslov.

(Ona.rs)