Porodica Novaković iz Prnjavora razvila uspješan agrobiznis: Prinosi odlični, plasman obezbijeđen

Uzgoj krastavaca u selu Donji Vijačani kod Prnjavora pokazao se kao uspješan agrobiznis. Porodica Novaković tim poslom bavi se već pet godina, postiže izuzetne rezultate, odličan rod i kvalitet. Imaju dogovorenu saradnju sa prerađivačima, pa sa plasmanom nemaju nikakvih problema. Ovu vrijednu sedmočlanu porodicu posjetila je i naša ekipa.

Dalibor Novaković iz sela Donji Vijačani kod Prnjavora prije pet godina počeo je da uzgaja krastavce kornišone. Iako je bio skeptičan na početku, imao je ugovorenu proizvodnju, a rezultati- izuzetan kvalitet i sve bolji prinosi iz godine u godinu, samo se nižu.

Iza takvih rezultata stoji rad, ogromna ljubav prema selu i što je najvažnije – zajedništvo.

"Uspijevamo sa vlastitom radnom snagom. Sad kreće intenzivna berba od 10. jula do 10. avgusta to je najjača berba krastavaca kornišona. Dobro je ovo, plodna je ovo zemlja samo treba dosta vode, hrane, đubriva", priča Dalibor.

Samo u jednom danu ova vrijedna sedmočlana porodica ubere i do 100 kilograma ovog traženog povrća.

Porodica Novaković

"Nije težak posao, pomažem mami i tati, ustajem rano. Kada moraš da ustaneš? Oko 7. I ko je najbolji berač među vama? -Nikola", priča Marko Novaković, sin.

Djeca se na selu igraju, ali i stiču radne navike, imaju slobodu, a što je veoma važno jedu domaću, zdravu hranu, priča majka petoro djece Ljubinka. Godinama je radila u gradu, pa sada sa sigurnošću kaže - na selu se više radi, ali se i ljepše živi.

"To izgleda mnogo teško, ljudi neće da rade, misle da je to teško. To je lak posao, opušten, to je zapravo najbolje. Kad odete na posao ima i stresa, a ovdje radite sa svojom slobodom i voljom šta hoćete", kaže Ljubinka.

Posao počinje u zoru i traje do osam sati, onda se nastavlja kasnije popodne i radi se do duboko u noć. Novakovići su nabavili i mašine koje im umnogome olakšavaju posao.

Na imanju porodice Novaković tokom sezone ubere se 7- 8 tona krastavaca kornišona. Plasman je, kažu naši domaćini u potpunosti obezbijeđen.

Uz krastavce Novakovići uzgajaju i kukuruz, a bave se i pčelarstvom. Svima koji se dvoume, poručuju - ukoliko imate parče zemlje, počnite sa nekom proizvodnjom, sve što je zdravo i domaće naći će svoju mušteriju, a vi ćete ostvariti lijepe prinose i naravno, prihode.