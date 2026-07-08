U Bijeljini u toku postavljanje podzemnih kablova

„Elektro Bijeljina“ ovih dana užurbano radi na postavljanju podzemnih kablovi u dužini od oko tri i po kilometra. Zadovoljni krajnji korisnici, smanjenje opterećenja mreže, kvalitetnija i sigurnija isporuka električne energije, a na prvom mjestu bezbjednost, ciljevi su ovog velikog projekta.

"Jedna od najvećih investicija u posljednjih pet godina će obezbijediti sigurnije napajanje električnom energijom. Vi, kao što vidite, stavljamo podzemni kabl, to iz nekoliko uglova će popraviti situaciju. S jedne strane imaćemo sigurnije snabdijevanje zbog mogućnosti uticaja vjetra, uticaja nekih spoljnih faktora, to je jedna stvar sigurno. S druge strane ostavljamo prostor za dugoročnu investiciju i dugoročno poboljšanje kvaliteta, ostavljamo prostor za polaganje optičkog kabla takođe. Ono što možda neće biti vidljivo na prvi pogled, ali sigurno, jedna od stvari koju će građani, to jeste ljudi na ovom potezu odmah osjetiti, to je da ćemo fizički iz njihovih dvorišta skloniti, eventualno, neke objekte, neku, po navodnim znacima, stub, neku konstrukciju, i to je ono što će oni vidjeti, ali najvažnije od svega je bezbjednost", kaže Bojan Savić, direktor ODS „Elektro-Bijeljina“.

Danima se radi kako bi se zaokružio čitav projekat i da bi bio stavljen u funkciju. Benefiti od postavljanja podzemnih kablova višestruki su, kažu u ovom preduzeću.

"Radi se o 35 kilovoltnom kablu. Ukupna dužina ovog kabla je nekih tri i po kilometra. Ova dionica koju danas smo uradili, završili je od kilometar dužine. Znači nastavljamo, naravno, odmah dalje to sve. U narednom periodu, narednih mjesec dana, ako nas posluži vrijeme, a ako ne, malo više od mjesec dana ćemo završiti. Naši građani, čiji su placevi ispod tog postojećeg dalekovoda, dobiti mogućnost da svoje placeve koriste za izgradnju objekata. Do sada, naravno, nismo mogli graditi objekte ispod dalekovoda.Tako da molim za strpljenje. U narednih mjesec, mjesec i po dana trebalo bi da završimo", kaže Milan Lukić, izvršni direktor za terenske operacije ODS „Elektro-Bijeljina“.

Radovi bi trebali biti završeni u narednih nešto više od mjesec dana, a do tada iz „Elektro Bijeljine“, upućuju apel građanima za strpljenje i razumijevanje dok se izvode radovi.