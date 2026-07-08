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Janković: Vrijednost obnove dionice Srbac-Laktaši 19,7 miliona KM

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 16:36

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Мирослав Јанковић, в.д. директора Путева Републике Српске
Foto: ATV

Vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Srpske" Miroslav Janković rekao je danas u Srpcu da je početak rehabilitacije dionice regionalnog puta Srbac–Razboj–Laktaši, u dužini od 30 kilometara i 400 metara, te vrijednosti 19.785.000 KM, značajan projekat za ovu regiju.

Janković je istakao da se obnova dionice u potpunosti finansira sredstvima Vlade Republike Srpske i "Puteva Republike Srpske".

"Izvođač radova je `MG Mind` iz Prnjavora sa rokom od 24 mjeseca, međutim mi smo taj ugovoreni rok već planirali da prepolovimo i da naredne godine u ovo doba to sve bude završeno", rekao je Janković u obraćanju na svečanosti povodom početka projekta.

On je dodao da će na insistiranje lokalne zajednice, članova Vlade i načelnika opštine Srbac biti izgrađen i kružni tok u centru opštine, kako bi se povećala bezbjednost građana.

Janković je napomenuo da je prije dvije godine završena obnova puta od Srpca do Prnjavora i da se upravo završava put od Srpca do Dervente.

On je naveo da su vrlo intenzivni radovi u ovoj regiji, dodajući da se sa tim neće stati i da se u narednom periodu planira rehabilitacija dionice Razboj–Topola.

"Tako da će to biti sve uokvireno u modernu saobraćajnicu na sreću i zadovoljstvo svih građana", poručio je Janković.

Svečanosti povodom početka rehabilitacije dionice regionalnog puta Laktaši-Srbac u dužini od 30 kilometara, prisustvovali su premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović, gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić i načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević.

Prisustvovali su i predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama, kao i predstavnici političkog i javnog života Srpca i Laktaša, prenosi Srna.

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Tagovi :

Putevi Republike Srpske

Miroslav Janković

Srbac

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