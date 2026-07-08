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Minić: Gradi se transsrpska magistrala od Novog Grada do Beograda

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 17:02

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Минић: Гради се транссрпска магистрала од Новог Града до Београда
Foto: ATV

Republika Srpska ulazi u najveći investicioni ciklus, od Novog Grada do Beograda gradi se transsrpska magistrala, rekao je danas u Srpcu predsjednik Vlade Savo Minić na svečanosti povodom početka radova na rehabilitaciji regionalnog puta Laktaši - Srbac /Razboj/.

"Sve ovo što se radi je ulazak na tu magistralu", rekao je Minić u obraćanju.

Istakao je da je Republika Srpska jedno ogromno gradilište, podsjetivši da je juče na Sokocu ozvaničen početak izgradnje treće trake preko Romanije, a da se sutra otvaraju još tri ili četiri tendera u vezi sa rehabilitacijom puteva.

"Sljedeće sedmice kreće veliki projekat rehabilitacije magistralnih puteva od 350 kilometara plus 30 kilometara obilaznica. Republika Srpska ulazi u najveći investicioni ciklus i mogu reći da sam ponosan što sam dio tog tima", rekao je Minić.

On je ukazao da je vidljivo da je od Banjaluke do Doboja sve živnulo i šta to podrazumijeva, te podsjetio na riječi predsjednika Milorada Dodik da "velikim putevima ljudi dolaze, a onim malim odlaze".

Ukazao je da je Vlada Republike Srpske tu za svakog građanina.

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Tagovi :

transsrpska magistrala

Savo Minić

Republika Srpska

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