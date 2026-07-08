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Ministarstvo zdravlja: Neupućeni Kresojević zlonamjerno kreira lažne narative

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 14:20

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Посланик ПСС-а Бојан Кресојевић на сједници НСРС одржаној 7. јула 2026. године.
Foto: ATV

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske odbacilo je, kao zlonamjerne, tvrdnje poslanika Bojana Kresojevića o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenim komorama.

Ministarstvo je ukazalo na brojne pozive iz udruženja zdravstvenih radnika koji su iznenađeni besmislicama iznesenim u javnost.

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"Ističemo da se neodgovornim zahtjevom za povlačenje Nacrta zakona iz procedure, nanosi šteta velikom broju zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj", poručilo je Ministarstvo i dodalo:

"Naime, moramo da ukažemo da se ovim Zakonom, osim dodatne regulacije postojećih komora koje okupljaju doktore medicine, doktore stomatologije i farmaceute u Republici Srpskoj, po prvi put uvode Sestrinska zdravstvena komora, Fizioterapeutska zdravstvena komora, Laboratorijsko-sanitarna zdravstvena komora, Radiološka zdravstvena komora i Edukatorsko-rehabilitaciona zdravstvena komora. Ove komore se osnivaju upravo na dugogodišnji zahtjev ovih profesija, a na način kako je to regulisano u evropskim i zemljama regiona".

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Podsjetili su da komore zdravstvenih radnika predstavljaju temelj profesionalne samoregulacije i jedan su od ključnih mehanizama za očuvanje stručnosti, etičnosti i odgovornosti u zdravstvenom sistemu.

"Njihova uloga je obezbjeđivanje da zdravstvene usluge pružaju kompetentni, stručno osposobljeni i etički odgovorni profesionalci. Poseban značaj ima sistem kontinuirane edukacije, koji će komore organizovati i vrednovati u skladu sa zakonom, čime se obezbjeđuje da zdravstveni radnici prate savremena dostignuća medicine i kontinuirano unapređuju svoja znanja i vještine", kažu u Ministarstvu.

Pored toga, dodaju, komore će aktivno učestvovati u planiranju razvoja zdravstvenog sistema, dostavljajući Ministarstvu projekcije potreba za specijalizacijama i supspecijalizacijama, dajući mišljenja na zakone i druge propise, pokrećući inicijative za njihovo unapređenje i sarađujući sa svim relevantnim institucijama u zdravstvu.

"Jedna od važnih nadležnosti jeste i zaštita profesionalnog ugleda, dostojanstva i materijalnih interesa zdravstvenih radnika, što doprinosi jačanju profesionalnog integriteta i stvaranju uslova za kvalitetniji rad u zdravstvenom sistemu", kažu i zaključuju:

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"Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske uvijek će reagovati na pokušaje pojedinaca ili pokreta da, zarad svoje političke dobiti, pogrešnim tumačenjima, izvrtanjem činjenica i kreiranjem lažnih narativa o sistemu zdravstva naprave pometnju u javnosti, a čemu smo i danas svjedočili. Dodatno, napominjemo da zakon u formi nacrta, kakav je i ovaj predložen, podrazumijeva i organizovanje stručnih ili javnih rasprava upravo sa ciljem razmatranja različitih stavova i dolaska do najboljih rješenja".

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Bojan Kresojević

Ministarstvo zdravlja

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