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Stevandić: Crnadak dužan državi i firmama, a priča o moralu i korupciji

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 14:04

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Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске
Foto: ATV

Običan narod plaća račune, a neke čuva policija BiH od izvršenja, kada ih ne plate, istakao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić u raspravi u Narodnoj skupštini.

"Presude sudova u Republici Srpskoj su dokaz da je Igor Crnadak dužan državi i privatnim firmama. On sada priča o moralu i korupciji. To nije sramota, to je licemjerje i poganluk najgore vrste", poručio je Stevandić u objavi na društvenoj mreži Iks.

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Tagovi :

Nenad Stevandić

Igor Crnadak

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