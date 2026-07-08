Stevandić: Crnadak dužan državi i firmama, a priča o moralu i korupciji

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Običan narod plaća račune, a neke čuva policija BiH od izvršenja, kada ih ne plate, istakao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić u raspravi u Narodnoj skupštini.

"Presude sudova u Republici Srpskoj su dokaz da je Igor Crnadak dužan državi i privatnim firmama. On sada priča o moralu i korupciji. To nije sramota, to je licemjerje i poganluk najgore vrste", poručio je Stevandić u objavi na društvenoj mreži Iks. Običan narod plaća račune, a neke čuva policija BiH od izvršenja, kada ih ne plate. Presude sudova u Republici Srpskoj su dokaz da je Igor Crnadak dužan državi i privatnim firmama. On sada priča o moralu i korupciji. To nije sramota, to je licemjerje i poganluk najgore vrste! pic.twitter.com/2EEvOrfKOX — Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) July 8, 2026

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