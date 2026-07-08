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Dodik: Opravdana reakcija Trampa za Iran koji nije problem samo na Bliskom istoku

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 13:24

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Предсједник СНСД-а, Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik smatra da Iran nije problem samo Bliskog istoka, nego da njegove aktivnosti i maligni uticaj imaju mnogo širi značaj i osjećaju se i na Balkanu, a to zna i Republika Srpska.

"Republika Srpska je od svog nastanka suočena sa posljedicama takvih destabilizujućih politika i zato vrlo dobro razumijemo opasnost koju nosi politika konflikta, radikalizma i podrivanja mira", naveo je Dodik.

On je podsjetio da je Iran u toku građanskog rata u BiH dovodio, organizovao i obučavao teroriste da ratuju protiv hrišćana, pravoslavnih Srba.

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"Republika Srpska nikada neće zaboraviti slike odsijecanja srpskih glava od terorista koje su ovdje dovele aktivnosti komandanta Revolucionarne garde Kasema Sulejmanija", objavio je Dodik na "Iksu".

Dodik je ocijenio da je američki predsjednik Donald Tramp uložio ozbiljan napor, političku volju i jasnu spremnost da se dođe do mira u sukobima Irana i SAD.

"Međutim, Iran je još jednom pokazao svoju destruktivnu prirodu jer svaki put kada pomisle da je pritisak popustio dovoljno, pokažu svoje pravo lice. Stoga je reakcija predsjednika Trampa razumljiva i opravdana", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je jedini način da se Iran izvede iz stalnog moda sukoba - mir kroz snagu i odlučnom politikom, jasnim stavom i pristupom kakav zagovara američki predsjednik Donald Tramp.

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"Popustljivost hrani agresiju, a snaga otvara put miru", poručio je Dodik.

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je primirje sa Iranom završeno, nakon što je iranska vojska izvršila nove napade na američke baze u Persijskom zalivu.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Iran

Donald Tramp

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