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Jeza kod Kuršumlije: Mašina mu odsjekla ruku, pušten kući

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ATV redakcija
08.07.2026 14:00

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Mladić D. Ž. (21) iz sela Grabovica kod Kuršumlije, kome je mašina za baliranje sijena odsjekla ruku skoro do samog ramena, otpušten je na kućno liječenje uz prepisanu terapiju, potvrđeno je zvanično iz Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) u Nišu.

Stravična nesreća dogodila se 15. maja, dok je mladić potpuno sam radio na polju. Hitno je prebačen u Niš, gdje je nad njim odmah izvršena komplikovana operacija tokom koje su ljekari satima pokušavali da spoje tetive i izvrše kompletnu fiksaciju ekstremiteta.

Pacijent je otpušten kući. Nažalost, uprkos nadljudskim naporima multidisciplinarnog tima ljekara, ruka na kraju nije mogla da se sačuva - rečeno je za medije u UKC Niš. Njegov život je duži vremenski period bio ozbiljno ugrožen, zbog čega je danima ležao na Odjeljenju intenzivne njege.

Ponio svoju odsječenu ruku kući

Kako se saznaje iz istrage, mladić je tog kobnog petka, oko 17 časova, sam rukovao poljoprivrednom mašinom. Konopac koji vezuje bale iznenada je povukao njegovu ruku direktno u bubanj mašine, koja ju je bukvalno isijecala sve do ramena.

Uprkos nezamislivom šoku i bolu, dvadesetjednogodišnji mladić je pokazao nevjerovatnu, gotovo nadljudsku prisebnost:

Uz pomoć jednog komšije uspio je nekako da izvuče otkinutu ruku iz unutrašnjosti mašine i ponese je sa sobom do kuće.

Sam je uzeo peškir i čvrsto ga previo preko rane kako bi zaustavio masivno krvarenje koje je moglo biti fatalno.

Nakon toga ga je, u stanju teškog šoka, majka hitnije automobilom odvezla u Dom zdravlja Kuršumlija. Odatle je u pratnji ljekara transportovan u Opštu bolnicu u Prokuplju, a zatim na Kliniku u Niš, gdje su mu stručnjaci na kraju ipak spasili život, prenosi Kurir.

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Tagovi :

mašina za baliranje

Srbija

nesreća

Terapija

odsječena ruka

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