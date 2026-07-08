Pao dvojac: Kokain pakovali u limenke soka i omote čokoladica

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Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, a nakon toga će uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, uhapsili su V. M. (31) i S. M. (27) iz Inđije zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
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Kako je saopštio MUP, pretresom više stanova koje koriste osumnjičeni pronađeno je i oduzeto oko 88 grama kokaina, digitalna vagica za precizno mjerenje, 718.000 dinara i 16.290 evra, za koje se sumnja da potiču od prodaje narkotika, kao i tri mobilna telefona.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, prenosi Kurir.
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