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Đoković pobjesnio na organizatore Vimbldona: "Vi ne znate sopstvena pravila"

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ATV redakcija
08.07.2026 09:32

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Српски тенисер Новак Ђоковић разговара са супервизорком на Вимблдону, 07.07.2026.
Foto: Screenshot / ESPN

Novak Đoković je očitao lekciju Vimbldonu zbog nedosljednosti. Zaista nevjerovatno da je to uradio turniru koji je najponosniji na sopstvenu tradiciju.

Poslije epskog spektakla je sa 3:2 poslije pet sati i 15 minuta uspio da slomi otpor Feliksa Ože-Alijasima, ali je haos nastao već između drugog i trećeg seta.

Organizatori su prerano odlučili da popale reflektore i da zatvore krov čime su dramatično promijenili uslove igre.

"Prošli put niste htjeli da zatvarate prije 8.30, a sada želite da zatvorite. Ne želite da čekate 8.30? Sada je 7.40 . Možemo još cijeli set da igramo napolju. Mi smo turnir pod otvorenim nebom", poručio je Novak supervizorki.

Odgovorila je nerazgovjetno, svjesna da ima poentu, a onda je on nastavio.

"Baš me briga šta se desilo u Janikovom meču! Ja govorim o našem meču sada. Sjećate se da u prvom kolu niste zatvorili krov do 8.20. Sada želite da ga zatvorite u 7.40. Gde je tu dosljednost!? Toliko ste ponosni na svoja pravila a ne pridržavate ih se. Vi pojma nemate šta su pravila!"

I Feliks je bio protiv zatvaranja krova, ali su organizatori željeli da spriječe kasnije prekidanje seta. Bilo kako bilo igrači su bili bijesni, prenosi Nova.rs.

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