Đoković pobjesnio na organizatore Vimbldona: "Vi ne znate sopstvena pravila"

Autor:ATV redakcija
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Novak Đoković je očitao lekciju Vimbldonu zbog nedosljednosti. Zaista nevjerovatno da je to uradio turniru koji je najponosniji na sopstvenu tradiciju.
Poslije epskog spektakla je sa 3:2 poslije pet sati i 15 minuta uspio da slomi otpor Feliksa Ože-Alijasima, ali je haos nastao već između drugog i trećeg seta.
Organizatori su prerano odlučili da popale reflektore i da zatvore krov čime su dramatično promijenili uslove igre.
Novak Djokovic not happy with a tournament supervisor as they just announced they will be closing the roof at 7:40 during his match with Aliassime at Wimbledon— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 7, 2026
“The other day you didn’t want to close it until 8:30. Now you want to close it. You don’t want to get to 8:30? It’s… pic.twitter.com/i9SLK39eqX
"Prošli put niste htjeli da zatvarate prije 8.30, a sada želite da zatvorite. Ne želite da čekate 8.30? Sada je 7.40 . Možemo još cijeli set da igramo napolju. Mi smo turnir pod otvorenim nebom", poručio je Novak supervizorki.
Odgovorila je nerazgovjetno, svjesna da ima poentu, a onda je on nastavio.
"Baš me briga šta se desilo u Janikovom meču! Ja govorim o našem meču sada. Sjećate se da u prvom kolu niste zatvorili krov do 8.20. Sada želite da ga zatvorite u 7.40. Gde je tu dosljednost!? Toliko ste ponosni na svoja pravila a ne pridržavate ih se. Vi pojma nemate šta su pravila!"
I Feliks je bio protiv zatvaranja krova, ali su organizatori željeli da spriječe kasnije prekidanje seta. Bilo kako bilo igrači su bili bijesni, prenosi Nova.rs.
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