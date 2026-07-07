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Zverev savladao Lehečku za četvrtfinale Vimbldona

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 19:21

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Зверев савладао Лехечку за четвртфинале Вимблдона
Foto: Tanjug/AP/Maja Smiejkowska

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u četvrtfinale Vimbldona, pošto je danas u osmini finala pobijedio Čeha Jiržija Lehečku rezultatom 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6) za tri sata i 25 minuta.

Duel između Zvereva i Lehečke je počeo u ponedeljak uveče, ali je prekinut zbog "policijskog časa", odnosno zabrane javnih okupljanja u Londonu posle 23 sata.

Zverev je do prekida vodio 2:0 u setovima, a u trećem setu je bilo 3:3, piše Tanjug.

Češki teniser je u nastavku meča osvojio sva tri gema u trećem setu i tako smanjio na 2:1 u setovima.

Oba tenisera su zadržala svoj servis u četvrtom setu, a Zverev je posle taj-brejka bio bolji rezultatom 8:6 za pobjedu i plasman među osam najboljih na grend slemu u Londonu.

Zverev će u četvrtfinalu Vimbldona igrati protiv Amerikanca Tejlora Frica.

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Aleksandar Zverev

Vimbldon

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