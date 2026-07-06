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Đoković rizikovao diskvalifikaciju: "Podsjetio me na onaj US open"

06.07.2026 18:40

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Новак Ђоковић Вимблдон 2026
Foto: Tanjug/AP Photo/Brian Inganga

Bivši američki teniser Endi Rodik kaže da je Novak Đoković imao ispade tokom meča protiv Romana Safijulina.

Naročito opasna situacija je bila tokom trećeg seta, kada je pretrpio brejk.

Novak je vidno nervozan "ošamario" lopticu preko mreže, ka zidu, što je Rodika podsjetilo na US open 2020. kada je Srbin diskvalifikovan.

Tada je loptica, umjesto u zid, udarila linijskog sudiju.

"Novak je bio pomalo nervozan. U trećem setu je postao agresivan. I sam je na konferenciji posle meča rekao da je vjerovatno prešao granicu. Pretrpio je brejk, pa je bacio lopticu na drugu stranu terena. Nije bilo skupljača loptica u blizini", rekao je Rodik i dodao:

"Podsjetimo me na onaj US open kada je bacio lopticu ka zidu".

Novaka u utorak čeka četvrtfinalni duel protiv Feliksa Ože-Aljasima.

(b92)

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Endi Rodik

Novak Đoković

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