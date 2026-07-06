Poznata satnica duela Novaka Đokovića i Feliksa Ože-Alijasima

Novak Đoković igraće svoje 66. četvrtfinale na grend slem turnirima protiv Feliksa Ože-Alijasima, u utorak ne prije 16.00 časova.

Najbolji srpski teniser izaći će u utorak na Centralni teren Vimbldona, gde će u četvrtfinalu odmeriti snage sa kanadskim teniserom Feliksom Ože-Alijasimom nakon što svoj meč završe Džesika Pegula i Koko Gof, koje otvaraju program na glavnoj pozornici od 14.30 časova.

Novak i Ože-Alijasim dosada su odigrali dva zvanična duela od čega je jedan bio na Lejver kupu 2022. gdje je Kanađanin bio bolji sa 2:0, dok ga je Srbin iste godine savladao u četvrtfinalu Rima takođe sa 2:0.

Ukoliko sedmostruki šampion Vimbldona zabeleži novu pobedu, to će biti njegov 107. trijumf na londonskom grend slemu i jedini teniser sa više pobjeda na jednom grend slem turniru ostaće Rafael Nadal (112 na Rolan Garosu).

Podsjećanja radi, Đoković je pobjedom nad Romanom Safijulinom došao do rekordne 106. pobjede i na taj način prestigao Švajcarca Rodžera Federera koji je držao rekord od 105 pobjeda na trećem grend slem turniru u sezoni.

Pobjedom nad Kanađaninom, koji je treći nosilac na ovogodišnjem Vimbldonu, Novak bi uspio da dođe do svog 53. grend slem polufinala, a tamo bi odmjerio snage sa boljim iz duela Janik Siner - Jan Lenard Štruf.

Italijan i Nijemac će igrati u četvrtak od 14.30 časova na Terenu broj 1.

(RTS)