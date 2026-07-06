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Janik Siner brutalno zagrmio: Oštro odgovorio novinaru

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 11:44

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тенисер Јаник Синер
Foto: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

Prvi teniser svijeta Janik Siner doživio je kolaps na Rolan Garosu zbog ekstremnih vrućina, pa mu vijesti o naglom skoku temperature tokom druge nedjelje Vimbldona ne prijaju.

Nervoza aktuelnog šampiona bila je vidljiva i na konferenciji za medije nakon pobjede u osmini finala. Na pitanje novinara o najavljenim vrućinama i potencijalnim prednostima igranja u večernjem terminu, Italijan je oštro reagovao.

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"Izgleda da ti bolje znaš raspored od mene. Još uvijek ne znam kada igram, ali to mi nije problem. Osjećam se spremno. Ono što je bilo na Rolan Garosu ostaje iza mene, a sada ćemo vidjeti da li smo pronašli pravo rješenje", rekao je Siner.

Predstojeći mečevi donose temperature iznad 30 stepeni Celzijusa, što na samom terenu stvara efekat rerne. U potrazi za rješenjem, medije je zanimalo da li Siner, poput Novaka Đokovića, koristi napredne tehnologije za oporavak tijela.

"Ulažem mnogo truda u svoje tijelo — ono je moj kapital i moja mašina. Oporavak je ključan dio modernog tenisa. Ipak, svako tijelo je drugačije. Morate isprobati mnogo metoda da biste shvatili šta vam pomaže, a šta ne“, objašnjava Siner, prenosi portal "Novosti".

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U borbi za polufinale čeka ga Jan-Lenard Štruf. Nemački veteran prolazi kroz bajkovit turnir — sa 36 godina postao je najstariji debitant u četvrtfinalu nekog grend slema u Open eri. Štruf je do ove faze stigao nakon što mu je Hubert Hurkač predao meč pri vođstvu Nemca od 2:1 u setovima i 4:2 u četvrtom.

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Janik Siner

Vimbldon

Vimbldon 2026

vrućina

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