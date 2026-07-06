Đoković saznao ime rivala u četvrtfinalu

Nadao se sigurno naš Nole da će Fokina napraviti iznenađenje, ali, na kraju će igrati protiv Feliksa Ože Alijasima koji je na 4. mjestu na ATP listi.

Feliks Ože Alijasim je uspio da slavi sa 3:2 poslije velike drame i više od četiri sata tenisa. Imao je Kanađanin određene probleme tokom meča, pogotovo u četvrtom setu, kada je imao dvije meč lopte, a onda i prepustio brejk

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U tim momentima je tražio i medicinski tajmaut, a potom je i ubjedljivo poražen u tajbrejku tog seta. Činilo se da nije najbolje, da će imati dosta muke, ali se potom naprasno povratio i demolirao Španca u posljednjem setu.

Taj peti set je trajao svega 32 minuta, a Fokina je uzeo tek gem i tako je poražen sa 6:1.

Ože Alijasim će sada igrati po treći put protiv Novaka Đokovića. Prvi put su igrali 2022. godine u Rimu, kada je Nole slavio sa 2:0, a onda je na Lejver Kupu iste godine Kanađanin dobio Đokovića identičnim rezultatom.

(Telegraf)

