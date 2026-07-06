Danas ističe rok za podnošenje kandidatskih listi

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Centralna izborna komisija BiH saopštila je da danas u 16.00 časova ističe rok za podnošenje kandidatskih listi za ovogodišnje opšte izbore u BiH.

Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, CIK će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. avgusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na internet stranici. Republika Srpska Kolegijum NSRS o posebnoj sjednici o vetu Cvijanovićeve

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