Danas ističe rok za podnošenje kandidatskih listi

Autor:ATV redakcija
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Centralna izborna komisija BiH saopštila je da danas u 16.00 časova ističe rok za podnošenje kandidatskih listi za ovogodišnje opšte izbore u BiH.
Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, CIK će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. avgusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na internet stranici.
Republika Srpska
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