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Danas ističe rok za podnošenje kandidatskih listi

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 10:32

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Гласачки листић
Foto: ATV

Centralna izborna komisija BiH saopštila je da danas u 16.00 časova ističe rok za podnošenje kandidatskih listi za ovogodišnje opšte izbore u BiH.

Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, CIK će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. avgusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na internet stranici.

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Tagovi :

CIK BiH

Kandidatura

Izbori 2026

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