Trivić: Nećemo podržati Vukanovića, kako mu može značiti podrška paščeta

Predsjednik Narodnog fronta Jelena Trivić rekla je, nakon što je CIK-u predala kandidatske liste, da ova stranka neće pružiti podršku Nebojši Vukanoviću na izborima za srpskog člana Predsjedništva BiH.

Ona je poručila da je Vukanović sam zatvorio vrata podršci Narodnog fronta kada je rekao da je ona "pašče i zlo".

"Mi ne možemo podržati Vukanovića prosto jer taj čovjek nije uopšte ni želio našu podršku. Prije tri mjeseca je rekao 'prekidamo svaki kontakt sa Narodnim frontom, Jelena Trivić je pašče i zlo'. Tako da ja ne vidim kako nekome može značiti podrška jednog paščeta", rekla je Trivićeva.