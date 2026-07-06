Logo

Trivić: Nećemo podržati Vukanovića, kako mu može značiti podrška paščeta

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 11:39

Komentari:

0
Јелена Тривић предала кандидатске листе
Foto: ATV

Predsjednik Narodnog fronta Jelena Trivić rekla je, nakon što je CIK-u predala kandidatske liste, da ova stranka neće pružiti podršku Nebojši Vukanoviću na izborima za srpskog člana Predsjedništva BiH.

Ona je poručila da je Vukanović sam zatvorio vrata podršci Narodnog fronta kada je rekao da je ona "pašče i zlo".

"Mi ne možemo podržati Vukanovića prosto jer taj čovjek nije uopšte ni želio našu podršku. Prije tri mjeseca je rekao 'prekidamo svaki kontakt sa Narodnim frontom, Jelena Trivić je pašče i zlo'. Tako da ja ne vidim kako nekome može značiti podrška jednog paščeta", rekla je Trivićeva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jelena Trivić

Nebojša Vukanović

Narodni front

Lista za pravdu i red

Komentari (0)

Više iz rubrike

Гласачки листић

BiH

Danas ističe rok za podnošenje kandidatskih listi

1 h

0
Сарајево смог магла

BiH

Evo gdje je jutros nezdrav vazduh u BiH

1 h

0
Колапс здравства у Ливну: У једном дану 31 љекар дао отказ

BiH

Kolaps zdravstva u Livnu: U jednom danu 31 ljekar dao otkaz

2 h

0
Ово су цифре које можете очекивати на пумпама у БиХ

BiH

Ovo su cifre koje možete očekivati na pumpama u BiH

3 h

0

  • Najnovije

11

44

Janik Siner brutalno zagrmio: Oštro odgovorio novinaru

11

43

Gasili grijanje i jeli iz posuda: Svi im se smijali, a sada su milioneri

11

39

Trivić: Nećemo podržati Vukanovića, kako mu može značiti podrška paščeta

11

39

Srbin stao u pogrešnu kolonu na granici sa Hrvatskom, odmah kažnjen

11

37

Tužilaštvu u Trebinju prijavljen osumnjičeni za ratne zločine u logoru Čelebići

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima