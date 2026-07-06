Zaboravite na testament: Ovaj dokument niko ne može oboriti na sudu

Pitanje raspodjele imovine za života često izaziva velike nedoumice i porodične sukobe, posebno kada roditelji žele da cjelokupnu imovinu ostave samo jednom djetetu, a da pritom izbjegnu buduće dugotrajne sudske sporove.

Mnogi vjeruju da je testament najsigurnije rješenje, ali praksa pokazuje da se on često lako obara na sudu zbog "nužnog dijela". Srećom, postoji daleko sigurniji pravni mehanizam ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života. Ovaj dokument omogućava majci ili ocu da sve ostave samo jednom nasljedniku, ukoliko su ispunjeni jasni zakonski uslovi.

Prema aktuelnim zakonskim propisima, predak može ugovorom svojim potomcima ustupiti i razdijeliti imovinu. Međutim, da bi ovaj ugovor bio pravno punovažan, obavezujući i apsolutno neoboriv, mora biti ispunjen jedan ključni uslov: saglasnost svih ustupiočevih potomaka koji bi po zakonu bili pozvani da ga naslijede.

Pravna sigurnost ovog posla počiva upravo na činjenici da su svi potencijalni nasljednici upoznati sa namjerama pretka i da su se sa njima zvanično usaglasili pred notarom.

Imovina se ne mora dijeliti na jednake dijelove

Zakonodavac je uslovio punovažnost ugovora učešćem i saglasnošću svih potomaka, ali nigdje nije propisao obavezu da se imovina mora faktički i fizički ustupiti svima.

Prilikom zaključenja ugovora, roditelj nema nikakvu obavezu da potomcima jednako razdijeli imovinu. Štaviše, predak uopšte ne mora svakom potomku ostaviti makar i minimalan dio:

Republika Srpska Vulić: BHRT selektivnim pristupom žrtvama produbljuje podjele

Majka ima puno zakonsko pravo da cjelokupnu svoju imovinu ostavi isključivo jednom sinu ili kćerki.

Da bi taj ugovor bio potpuno važeći, jedini uslov je da se druga djeca izričito usaglase sa takvom raspodjelom.

Ovim potpisom oni se unaprijed odriču prava da tu odluku kasnije osporavaju ili da traže nužni dio nakon smrti roditelja.

Naknadna saglasnost i specijalni izuzeci

Iako je idealan scenario da svi potomci potpišu ugovor istovremeno kod notara, zakon predviđa rješenja i za drugačije životne situacije. Ukoliko neki potomak u trenutku sklapanja ugovora nije dao svoju saglasnost, on to može učiniti naknadno, čime ugovor naknadno dobija punu pravnu snagu.

Ugovor će ostati punovažan čak i ako potomak koji nije dao saglasnost premine prije ustupioca, pod uslovom da iza sebe nije ostavio svoje potomstvo. Apsolutno ista pravila važe i ukoliko se potomak, koji se prethodno nije saglasio, naknadno odrekne nasljeđa ili zvanično bude oglašen nedostojnim za nasljeđivanje.

Zamka na koju morate paziti: Šta biva sa novom imovinom?

Prilikom planiranja raspodjele nasljedstva, izuzetno je važno znati jedno strogo vremensko ograničenje. Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života obuhvata isključivo onu imovinu koja realno postoji i koja je u vlasništvu roditelja u samom momentu potpisivanja ugovora.

Bilo koja imovina, pokretna ili nepokretna, koju predak stekne nakon što je ugovor zaključen, ne ulazi u ovu raspodjelu niti pripada automatski onom djetetu koje je dobilo prethodnu imovinu. Ukoliko roditelj želi da i naknadno stečenu imovinu ustupi i zaštiti na isti način, mora se pokrenuti potpuno nova pravna procedura i zaključiti nov ugovor uz identične uslove saglasnosti potomaka kao i za prvi ugovor, prenosi Kurir.