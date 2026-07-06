Patrijarh Porfirije i pastor Berns stigli u Visoke Dečane

Patrijarh srpski Porfirije stigao je danas, zajedno sa pastorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja predsjednika SAD Donalda Trampa, u manastir Visoki Dečani.

Na kapiji drevne srpske svetinje, patrijarha i visokog gosta iz SAD dočekali su mitropolit raško-prizrenski Teodosije i arhimandrit Sava sa bratstvom manastira Visoki Dečani, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.

Poslije svečanog dočeka, patrijarh Porfirije i pastor Berns su se poklonili moštima Svetog kralja Stefana Dečanskog, a zatim je iguman Sava goste upoznao sa bogatom istorijom dečanske svetinje koja se nalazi na Uneskovoj listi svetske kulturne baštine.

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U pratnji patrijarha srpskog su vikarni episkop novobrdski Ilarion i arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije.

Patrijarh Porfirije i pastor Berns u Visoke Dečane su stigli iz Pećke patrijaršije.

Oni su u nedjelju stigli na Kosovo i Metohiju, u Pećku patrijaršiju.

Berns je na Fejsbuku objavio da na KiM dolazi ne da bi produbljivao podele ili ponovo otvarao rane, već da sasluša i iskaže poštovanje dostojanstvu svake zajednice.