Patrijarh Porfirije i pastor Berns stigli u Visoke Dečane

Autor:ATV redakcija
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Patrijarh srpski Porfirije stigao je danas, zajedno sa pastorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja predsjednika SAD Donalda Trampa, u manastir Visoki Dečani.
Na kapiji drevne srpske svetinje, patrijarha i visokog gosta iz SAD dočekali su mitropolit raško-prizrenski Teodosije i arhimandrit Sava sa bratstvom manastira Visoki Dečani, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.
Poslije svečanog dočeka, patrijarh Porfirije i pastor Berns su se poklonili moštima Svetog kralja Stefana Dečanskog, a zatim je iguman Sava goste upoznao sa bogatom istorijom dečanske svetinje koja se nalazi na Uneskovoj listi svetske kulturne baštine.
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U pratnji patrijarha srpskog su vikarni episkop novobrdski Ilarion i arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije.
Patrijarh Porfirije i pastor Berns u Visoke Dečane su stigli iz Pećke patrijaršije.
Oni su u nedjelju stigli na Kosovo i Metohiju, u Pećku patrijaršiju.
Berns je na Fejsbuku objavio da na KiM dolazi ne da bi produbljivao podele ili ponovo otvarao rane, već da sasluša i iskaže poštovanje dostojanstvu svake zajednice.
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