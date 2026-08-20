Amerikanci stavili još 10 osoba na "crnu listu"

Sjedinjene Države uvele su sankcije za 10 članova mreže koja finansira libanski militantni pokret Hezbolah, saopštilo je Ministarstvo finansija SAD.

"Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD danas uvodi sankcije za 10 osoba koje su dio mreže odgovorne za prebacivanje novca Hezbolahu", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da mreža koristi kurire koji putuju komercijalnim letovima između Libana, Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Irana kako bi prebacivali stotine miliona dolara između različitih jurisdikcija, omogućavajući Hezbolahu da dobija stranu valutu van zvaničnog finansijskog sistema i izbjegava sankcije.