Pirati oteli brod sa oružjem, među posadom i dvojica Srba: Uslijedio vazdušni napad, ima mrtvih

Pirati su početkom ove nedjelje kod obale Puntlanda u Somaliji oteli teretni brod pod kamerunskom zastavom i odveli ga prema obali regiona Nugal, izjavio je danas somalijski zvaničnik.

Brod M/V LUTUF otet je u ponedjeljak, oko 3,5 nautičkih milja od mjesta Maraje u okrugu Ejle u Puntlandu, rekao je za agenciju Asošiejted pres zvaničnik koji je želio da ostane anoniman jer nije bio ovlašćen da javno govori o osjetljivim informacijama.

Brod, u vlasništvu kompanije Polar Muvment Šiping (Polar Movement Shipping), prevozio je oružje namijenjeno turskom vojnom centru za obuku u Mogadišu, kao i komunikacionu i satelitsku opremu, naveo je zvaničnik.

„Na brodu je bilo deset članova posade: šest Indijaca, jedan turski državljanin, jedan Gruzijac i dva srpska pripadnika obezbjeđenja“, istakao je zvaničnik. Turske vlasti za sada nisu komentarisale incident.

Osam pirata, za koje se vjeruje da su članovi grupe koja je ranije učestvovala u otmici broda M/V Svord 26. aprila, odvelo je brod prema obali u blizini Garmaala u okrugu Dangorajo u Puntlandu.

„Dva broda u turskom vlasništvu kasnije su prišla otetom brodu, dok su turski helikopteri i dronovi nadzirali područje. U utorak se otetom brodu približio mali čamac sa dvojicom muškaraca koji su na njega dostavili kat, stimulativnu biljku koja se u Somaliji često žvaće“, istakao je zvaničnik.

„Nakon što se čamac vratio na obalu, uslijedio je vazdušni napad u kojem su poginula četvorica muškaraca, dok su dvojica ranjena“, rekao je zvaničnik.

Okolnosti napada, uključujući pitanje ko ga je izveo i da li su poginuli muškarci bili povezani sa otmicom, za sada nije bilo moguće nezavisno provjeriti. Nije poznato ni šta se dogodilo sa brodom M/V LUTUF, njegovom posadom i teretom. Asošiejted pres nije mogao nezavisno da potvrdi sve detalje navoda somalijskog zvaničnika.



(Telegraf)

