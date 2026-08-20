Jokić bolji od Vembanjame: Srbije pobijedili Francusku u Beogradu

Košarkaši Srbije pobijedili su večeras u Beogradu Francusku rezultatom 90:87 u prvoj od dvije prijateljske utakmice koje će igrati dvije selekcije.

Nikola Jokić je tokom meča u Areni predvodio Srbiju ka pobjedi sa 20 poena, 15 je dao Nikola Milutinov, 13 Aleksa Avramović, 12 Ognjen Dobrić, a deset Nikola Jović.

Amin Nua je bio najefikasniji u Francuskoj sa 14 poena, 13 je dao Silven Fransisko, a po deset Džerald Ajaji i Viktor Vembanjama.

Poslije veoma ujednačenog prvog poluvremena, koje je okončano vođstvom Srbije 46:45, "orlovi" su sredinom treće dionice stigli do dvocifrene prednosti - 60:50. Deset razlike (72:62) je bilo poslije kraja treće četvrtine.

Vodila je Srbija i 13 razlike sredinom posljednje dionice (82:69), ali se u posljednji minut ušlo sa samo plus tri za "orlove" - 86:83.

Silven Fransisko je trojkom o tablu 13 sekundi prije kraja smanjio na 88:86.

Dobrić je zatim pogodio jedno od dva slobodna bacanja za 89:86, a sedam sekundi prije kraja Fransisko sa linije penala pogađa jedno bacanje i smanjuje na 89:87.

Dobrić pet sekundi prije kraja ponovo pogađa jedno od dva slobodna bacanja za konačnih 90:87, Fransisko do kraja iz dva pokušaja nije uspio da pogodi trojku za produžetak.

Francuska i Srbija će u nedjelju, 23. avgusta, u Orleanu, odigrati još jedan prijateljski meč.