Slom Partizana na samom kraju: Ni igrač više nije bio dovoljan

Fudbaleri Partizana poraženi su od Hetafea rezultatom 3:1 u prvoj utakmici plej-ofa za Ligu konferencije. Revanš meč igraće se u Beogradu 27. avgusta.

Crno-bijeli su od 68. minuta imali igrača više i pri rezultatu 1:1 priliku da stignu do povoljnog ishoda, ali su greškama u završnici omogućili španskom timu da postigne dva gola.

Hetafe je poveo preko Enesa Unala u 10. minutu, a izjednačio je Demba Sek u 43. Pobjedu domaćinu donijeli su Garsija u 87. i Mohika u 90. minutu.

Hetafe diktirao ritam, Sek kaznio domaćina

Domaći tim je od početka nametnuo agresivniju igru i već u trećem minutu zaprijetio preko Satrijana. Napadač Hetafea nije najbolje zahvatio loptu, a golman Milošević je dobrom postavkom zaustavio prvi pokušaj rivala.

Pritisak ekipe Bordalasa urodio je plodom u 10. minutu. Odbrana Partizana nije dobro reagovala na centaršut Mohike sa lijeve strane, što je iskoristio Unal i donio prednost domaćinu.

Hetafe je nakon pogotka kontrolisao posjed i bez mnogo rizika držao crno-bijele daleko od svog gola. Ekipa Saše Ilića teško je povezivala dodavanja, kretanje igrača bez lopte nije bilo na potrebnom nivou, pa gosti tokom većeg dijela prvog poluvremena nisu uspijevali da ugroze Soriju.

Ipak, jedna uspješna tranzicija bila je dovoljna Partizanu da stigne do izjednačenja. Že je u 43. minutu poslao loptu u prostor za Dembu Seka, koji je umakao defanzivcima Hetafea i, uprkos kontaktu sa golmanom Sorijom, pogodio malu mrežu za 1:1.

Crno-bijeli su tako na pauzu otišli sa povoljnim rezultatom, iako je Hetafe u prvih 45 minuta imao 64 odsto posjeda i sedam udaraca, naspram dva pokušaja Partizana.

Prečka Žea i poništen penal

Partizan je u drugom poluvremenu izgledao organizovanije i sigurnije nego u većem dijelu prvog. Hetafe je zadržao inicijativu, ali više nije tako lako kratkim dodavanjima stizao do opasne zone.

Najbolju priliku da preokrenu rezultat crno-bijeli su imali u 54. minutu. Poslije kornera Milana Vukotića sa lijeve strane, Že je iz teške pozicije šutirao glavom i pogodio prečku.

Samo osam minuta kasnije sudija Trejmanis pokazao je na bijelu tačku poslije duela Roganovića i Mohike u šesnaestercu Partizana. Letonski arbitar je, međutim, poslije poziva iz VAR sobe i pregleda snimka utvrdio da je defanzivac crno-bijelih najprije igrao loptom i poništio odluku.

Igrač više nije donio prednost

Situacija na terenu dodatno se promijenila u 68. minutu, kada je Abkar zbog prekršaja nad debitantom Igorom Miladinovićem dobio drugi žuti karton. Partizan je tako više od 20 minuta imao brojčanu prednost i priliku da završnicu dočeka u mnogo povoljnijoj poziciji.

Crno-bijeli su mogli do vođstva u 72. minutu, ali se Roganović poslije centaršuta Aleksića nije najbolje snašao i iz dobre pozicije je šutirao preko gola.

I sa desetoricom, Hetafe je ostao opasan. Garsija je odmah po ulasku u igru probio po desnoj strani i proigrao Unala, čiji je udarac iz prve u 74. minutu zaustavila stativa.

Slom Partizana u finišu

Kada se činilo da će Partizan u Beograd ponijeti neriješen rezultat, odbrana gostiju ponovo je pogriješila.

Unal je u 87. minutu sačuvao loptu na ivici šesnaesterca i proigrao Satrijana, koji je petom ostavio loptu za Garsiju. Rezervista Hetafea preciznim udarcem savladao je Miloševića za 2:1.

Partizan nije uspio da se oporavi od primljenog gola, pa je domaćin samo tri minuta kasnije stigao do ubjedljivije prednosti. Poslije dodavanja Satrijana, Mohika je šutirao sa distance i postavio konačnih 3:1.

Crno-bijeli su u posljednjim minutima ispustili rezultat koji bi im ostavio znatno povoljniju poziciju.

Hetafe je, uprkos igraču manje, iskoristio pad koncentracije u odbrani Partizana i sa dva gola prednosti završio prvi dio borbe za plasman u Ligu konferencije.

Revanš susret na programu je 27. avgusta od 21.00 u Beogradu, gdje će Partizan biti domaći tim.

(RTS)