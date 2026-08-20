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Vidi se Liga Evrope: Zvezda razbila Čehe, Ivanić i Katai pogađali

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 22:04

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Види се Лига Европе: Звезда разбила Чехе, Иванић и Катаи погађали
Foto: Tanjug / AP / DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Fudbaleri Crvene zvezde pobijedili su večeras u Beogradu ekipu Viktorije Plzenj rezultatom 3:0 (1:0) u prvoj utakmici plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope.

Dva gola za Crvenu zvezdu postigao je kapiten Mirko Ivanić u 36. i 53. minutu, dok se jednom u listu strelaca upisao Aleksandar Katai u 88. minutu iz penala.

Ovo je bio prvi meč na klupi novog trenera "crveno-bijelih" Alberta Rijere, koji je debitovao pobjedom kao šef stručnog štaba šampiona Srbije.

Utakmica je odigrana na stadionu "Rajko Mitić" pred oko 30.000 navijača.

Revanš duel biće odigran 27. avgusta od 19 sati u Plzenju.

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FK Crvena zvezda

Fudbal

Liga Evrope

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