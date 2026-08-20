Borac na dalekom Islandu bije bitku za evropsku jesen: Vikingur posljednja prepreka!

Fudbaleri banjalučkog Borca večeras od 20 časova na dalekom Islandu jure prema Ligi konferencije i evropskoj jeseni u prvom meču plej-ofa protiv Vikingura.

Posljednja prepreka ka ulasku u Ligu konferencija je Vikingur, ekipa protiv koje je Borac već igrao u sjajnoj sezoni prije dvije godine, kada su stigli do osmine finala konferencijske Lige.

„Očekuje nas teška i zahtjevna utakmica. Dobra ekipa koja igra dominantno na svom terenu. Imao sam prilike prije dvije godine da igram na istom ovom terenu i bilo je jako teško i neizvjesno do kraja, međutim tada nas je eto sreća poslužila i prošli smo i narednu rundu. Spremili smo se i dobro odmorili za utakmicu“, poručio je borčev Miloš Jojić za ATV.

Ekipa Borca je juče doputovala u Rejkjavik te je imala priliku priviknuti se na drugačije uslove, posebno one temperaturne.

Vinko Marinović ATV

„Jako kvalitetna ekipa i igraju dobro na svom terenu. Gledali smo njihove utakmice i imali smo priliku odigrati ovdje utakmicu te vrlo dobro znamo šta nas čeka“, rekao je Vinko Marinović, šef Stručnog štaba FK Borac.