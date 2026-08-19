Logo

Pogba napustio Monako: Nije bilo onako kako sam zamislio…

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
19.08.2026 21:58

Komentari:

0
Погба напустио Монако: Није било онако како сам замислио…
Foto: Tanjug/AP/Philippe Magoni

Pol Pogba je ponovo slobodan igrač, iskusni vezista je u srijedu zvanično napustio Monako.

Kao što je i ranije bilo najavljeno, došlo je do razlaza između kluba i igrača, bivši osvajač Svjetskog prvenstva sa Francuskom stigao je da upiše samo šest nastupa u dresu tima iz „Kneževine“.

Povrede su spriječile 33-godišnjeg fudbalera da ostavi dublji trag u Monaku, u kome je dobio priliku da ponovo zaigra fudbal nakon odsluženja suspenzije zbog dopinga.

Џамал Мусијала

Fudbal

Neurolog otkrio šta se dešava sa Musialom

„Hvala, Monako. Predsjedniku, trenerskom osoblju, saigračima i vama, navijačima, hvala na izuzetnom povjerenju i podršci od prvog do posljednjeg dana.

Ovo nije bilo putovanje kakvo sam zamišljao, ali ovdje sam uspeo da se vratim fudbalu i na tome ću vječno biti zahvalan. Monako će uvek biti posebno mjesto za mene“ napisao je Pogba na društvenim mrežama.

(Sportklub)

Podijeli:

Tagovi :

Pol Pogba

Monako

Fudbal

transfer

Komentari (0)

Pročitajte više

Шпански репрезентативац Родри слави награду за најбољег играча турнира након финалне утакмице Свјетског првенства између Шпаније и Аргентине у Ист Радерфорду у Њу Џерзију, близу Њујорка, у недјељу, 19. јула 2026. године.

Fudbal

Mančester siti odredio cijenu za Rodrija

1 sedm

0
Тренери Пеп Гвардиола и Микел Артета

Fudbal

Siti plaća Čelsiju 20 miliona za trenera

1 mj

0
Бенџамин Сеско, у центру, слави са Матеусом Куњом, играчем Манчестер Јунајтеда, након што је постигао други гол за свој тим током утакмице енглеске Премијер лиге између Манчестер Јунајтеда и Ливерпула у Манчестеру, Енглеска, у недјељу, 3. маја 2026.

Fudbal

Old traford ide u prošlost: Mančester junajted pravi novi stadion

1 mj

0
Ученица оптужена за три покушаја убиства: Дошла у школу у Манчестеру са ножем

Svijet

Učenica optužena za tri pokušaja ubistva: Došla u školu u Mančesteru sa nožem

2 mj

0

Više iz rubrike

Вања Милинковић савић гол из пенала

Fudbal

Preokret u slučaju "Vanja Milinković-Savić": Napušta Napoli i prelazi u redove španskog velikana

3 h

0
Главни тренер Реал Мадрида Жозе Мурињо реагује пред пријатељску фудбалску утакмицу између Ференцвароша и Реал Мадрида у Групама арени у Будимпешти, Мађарска, у суботу, 8. августа 2026. године.

Fudbal

Murinjo o slučaju Negreira: Već u prvom mandatu u Realu osjećao sam da nešto nije u redu

5 h

0
Неуролог открио шта се дешава са Мусиалом

Fudbal

Neurolog otkrio šta se dešava sa Musialom

6 h

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Umro Lazar Radović, legendarni fudbaler Partizana i reprezentacije

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

15

Dmitrijev: Međunarodni krivični sud je mrtav, samo Kaja Kalas još za to ne zna

22

14

Tramp najavljuje: Moguće dodatne sankcije!

22

13

Novakova želja: Izbaci riječ “penzija” iz dokumentarca

22

00

Slava grada: U Trebinju održana svečana litija

21

58

Pogba napustio Monako: Nije bilo onako kako sam zamislio…

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima