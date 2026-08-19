Pogba napustio Monako: Nije bilo onako kako sam zamislio…

Kao što je i ranije bilo najavljeno, došlo je do razlaza između kluba i igrača, bivši osvajač Svjetskog prvenstva sa Francuskom stigao je da upiše samo šest nastupa u dresu tima iz „Kneževine“.

Povrede su spriječile 33-godišnjeg fudbalera da ostavi dublji trag u Monaku, u kome je dobio priliku da ponovo zaigra fudbal nakon odsluženja suspenzije zbog dopinga.

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„Hvala, Monako. Predsjedniku, trenerskom osoblju, saigračima i vama, navijačima, hvala na izuzetnom povjerenju i podršci od prvog do posljednjeg dana.

Ovo nije bilo putovanje kakvo sam zamišljao, ali ovdje sam uspeo da se vratim fudbalu i na tome ću vječno biti zahvalan. Monako će uvek biti posebno mjesto za mene“ napisao je Pogba na društvenim mrežama.

(Sportklub)