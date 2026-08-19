Neurolog otkrio šta se dešava sa Musialom

Njemački fudbaler i igrač Bajerna Džamal Musiala (23) u razmaku od četiri dana dvaput se srušio na teren tokom pripremnih utakmica Bavaraca, nakon čega je otkrio da su mu ljekari dijagnostikovali kratkotrajne epizode odsutnosti povezane s neurološkom disfunkcijom.

Njemački „Bild“ sada je o njegovom slučaju razgovarao s profesorom Kristofom Klajnšnicom, direktorom Klinike za neurologiju Univerzitetske bolnice u Esenu.

„Iz neurološke perspektive, ovo bi mogao biti epileptički napad, odnosno takozvana apsans epilepsija“, izjavio je Klajnšnic za „Bild“, naglasivši da je nemoguće govoriti o konačnoj dijagnozi bez uvida u sve neurološke nalaze.

Fudbal Musiala ponovo se srušio na terenu, 4 minuta bio u igri

Prema definiciji Međunarodne lige protiv epilepsije, apsansi su napadi koje karakterišu nagli i kratkotrajni gubitak svijesti i izostanak reakcije na okruženje. Sam kratkotrajni gubitak pažnje nije dovoljan za postavljanje dijagnoze, već su neophodni detaljni klinički nalazi i dijagnostika.

„Ovo stanje se uspješno liječi i Musiala bi mogao nastaviti da igra fudbal“, dodao je Klajnšnic.

Ukoliko se potvrdi ova dijagnoza, njemački neurolog smatra da bi Musiali bila potrebna stalna terapija. On ponovo napominje da nije Musialin izabrani ljekar te da je njegov komentar samo stručna procjena mogućeg uzroka simptoma, a ne zvanična dijagnoza.

Bajern je bio upoznat sa situacijom

Sportski direktor Bajerna Maks Eberl (Max Eberl) potvrdio je nakon drugog incidenta da je klub bio upoznat s Musialinim zdravstvenim stanjem. Iz kluba su naglasili da su njegovi nastupi protiv Lajpciga i Hajdenhajma bili unaprijed dogovoreni s ljekarskim timom te da trenutno nema naznaka da bi ovaj neurološki problem mogao ugroziti nastavak njegove profesionalne karijere.

Musiala će nastaviti s detaljnim pregledima i terapijom kod specijalista neurologije, dok njegov nastup u njemačkom Superkupu protiv Borusije Dortmund (Borussia Dortmund) još nije zvanično potvrđen.

(Kliks)