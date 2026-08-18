Musiala ponovo se srušio na terenu, 4 minuta bio u igri

Mladi fudbaler Bajerna Džamal Musiala ponovo se srušio na teren tokom prijateljske utakmice protiv Hajdenhajma, izazvavši novu veliku zabrinutost u njemačkom gigantu.

Zvijezda Bavaraca pala je na travnjak bez ikakvog kontakta s protivničkim igračima, svega četiri minuta nakon ulaska u igru, poslije čega je, uz pomoć medicinskog tima, ošamućen napustio teren.

Za Musialu je ovo bio drugi zabrinjavajući incident u samo tri dana, budući da mu je prethodno pozlilo i na susretu protiv RB Lajpciga.

Tokom te utakmice prvi mu je u pomoć pritekao saigrač Ismael Saibari, dok su kao jedan od mogućih uzroka navedene visoke temperature, koje su u Minhenu prelazile 30 stepeni Celzijusa.

Ljekari su tada brzom reakcijom uspjeli da stabilizuju njegovo stanje, a kratko se oglasio i član uprave Bavaraca.

„Glavno je da je on dobro“, izjavio je kratko klupski predstavnik.

Dodatnu strepnju navijačima stvara i činjenica da je njemački reprezentativac prošlog ljeta pretrpio težak lom noge na Svjetskom klupskom prvenstvu protiv Pari Sen Žermena (PSG).

Inače, veznjak vrijedan 100 miliona evra ove godine nastupao je i za Njemačku na Svjetskom prvenstvu 2026, gdje je njegova selekcija neočekivano ispala u osmini finala od Paragvaja.

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