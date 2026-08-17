Minić u posjeti FK Borac: Vlada Srpske obezbijedila čarter let za put na Island

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Fudbaleri Borca sitno broje do novog evropskog ispita u pohodu na plasman u Ligu konferencija. "Crveno-plave" očekuje put na Island, Banjalučani uveliko bruse formu, a na treningu ih je danas posjetio i predsjednik Vlade Republike Srpske. Savo Minić pružio je punu podršku igračima i stručnom štabu pred novi veliki izazov.

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