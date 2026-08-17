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Napadač iz Serije A se zamalo utopio, helikopterom prevezen u bolnicu

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 11:04

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Јаел Трепи
Foto: Instagram

Francuski napadač Jael Trepi koji igra u Italiji za Kaljari nalazi se na intenzivnoj njezi nakon što je helikopterom prevezen u bolnicu poslije incidenta na bazenu.

Sve se dogodio tokom slobodnog dana, poslije utakmice italijanskog Kupa u petak.

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Sardinijski list "Unione Sarda" jutros je objavio:

"Nesreća se dogodila tokom poslijepodneva, kada je mladi napadač izgubio svijest".

Dodaje se da je Trepi u bolnici "obavio sve potrebne pretrage, koje su, srećom, bile negativne".

Italijanski nacionalni list "La Republika" navodi da Trepi ne zna plivati te da je završio u dubljem dijelu bazena u vili na luksuznom području Kosta Smeralda.

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Kaljari se jutros oglasio saopštenjem:

"Kaljari Kalčo objavljuje da je igrač Jael Trepi trenutno hospitalisan u Civilnoj bolnici Santisima Anunciata u Sasari, gdje se nalazi na intenzivnoj njezi".

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Tagovi :

Kaljari

Jael Trepi

utapanje

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