Dejan Stanković pod istragom

Autor:ATV redakcija
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Dejan Stanković, bivši trener Crvene zvezde, tema je disciplinskih organa Fudbalskog saveza Srbije.
Protiv Stankovića je u FSS stigla prijava zbog ponašanja na meču sa Novim Pazarom (2:0).
Zbog nesportskog ponašanja, ali i izrečenih uvreda, delegat Vlado Glođović je imao pune ruke posla.
Taj dokument je prosledio Zajednici klubova Super i Prve lige Srbije.
Stanković, pak, tokom same utakmice nije zaradio isključenje od strane sudije Predraga Janjuša.
Konačnu riječ, piše "Sport klub"; daće Disciplinska i etička komisija FSS.
Podsjetimo, Stanković je Zvezdu napustio samo nekoliko dana nakon ovog meča sa Pazarom.
Koban je bio poraz od Hapoel Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
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