Dejan Stanković pod istragom

Protiv Stankovića je u FSS stigla prijava zbog ponašanja na meču sa Novim Pazarom (2:0).

Zbog nesportskog ponašanja, ali i izrečenih uvreda, delegat Vlado Glođović je imao pune ruke posla.

Taj dokument je prosledio Zajednici klubova Super i Prve lige Srbije.

Stanković, pak, tokom same utakmice nije zaradio isključenje od strane sudije Predraga Janjuša.

Konačnu riječ, piše "Sport klub"; daće Disciplinska i etička komisija FSS.

Podsjetimo, Stanković je Zvezdu napustio samo nekoliko dana nakon ovog meča sa Pazarom.

Koban je bio poraz od Hapoel Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona.