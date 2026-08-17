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Dejan Stanković pod istragom

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 21:21

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Дејан Станковић је бивши српски фудбалер и репрезентативац, а садашњи фудбалски тренер.
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Dejan Stanković, bivši trener Crvene zvezde, tema je disciplinskih organa Fudbalskog saveza Srbije.

Protiv Stankovića je u FSS stigla prijava zbog ponašanja na meču sa Novim Pazarom (2:0).

Zbog nesportskog ponašanja, ali i izrečenih uvreda, delegat Vlado Glođović je imao pune ruke posla.

Taj dokument je prosledio Zajednici klubova Super i Prve lige Srbije.

Stanković, pak, tokom same utakmice nije zaradio isključenje od strane sudije Predraga Janjuša.

Konačnu riječ, piše "Sport klub"; daće Disciplinska i etička komisija FSS.

Podsjetimo, Stanković je Zvezdu napustio samo nekoliko dana nakon ovog meča sa Pazarom.

Koban je bio poraz od Hapoel Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

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Dejan Stanković

istraga

Fudbalski savez Srbije

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